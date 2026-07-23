Es oficial: el US Open confirma la inscripción de Carlos Alcaraz y acerca su esperado regreso

Cada vez falta menos para volver a ver a Carlos Alcaraz sobre una pista de tenis. El murciano figura oficialmente en la lista de inscritos del US Open 2026, una confirmación que alimenta las esperanzas de verle competir de nuevo después de la lesión en la muñeca derecha que le ha mantenido alejado del circuito desde el pasado mes de abril.

La organización del cuarto y último Grand Slam de la temporada publicó este martes la relación de jugadores que disputarán el torneo de Nueva York, que se celebrará entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre, y entre ellos aparece el vigente campeón del cuadro masculino.

El vigente campeón defenderá el título

En el comunicado difundido por el US Open, la organización destaca la presencia de las principales figuras del circuito: "El mayor espectáculo del tenis ya tiene su elenco tras la publicación de las listas de participantes individuales del US Open 2026", señaló el torneo.

Entre los grandes reclamos figuran los números uno del mundo, Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, además de otros nombres destacados como Alexander Zverev, Elena Rybakina y Jessica Pegula.

El torneo también confirma la presencia del español: "El vigente campeón individual masculino, Carlos Alcaraz, buscará su tercer título del US Open", destaca la organización en su nota oficial.

Un paso más hacia su regreso

La inscripción no supone todavía una confirmación definitiva de que Alcaraz vaya a competir, pero sí representa un paso importante en su recuperación.

El español no disputa un partido oficial desde el pasado 15 de abril, cuando se vio obligado a abandonar el Trofeo Conde de Godó por una lesión en la muñeca derecha.

Desde entonces, el murciano ha permanecido de baja y se ha perdido buena parte de la temporada, incluidos Roland Garros y Wimbledon, dos de las citas más importantes del calendario.

En las últimas semanas, sin embargo, las sensaciones han sido cada vez más positivas. Alcaraz ya apareció inscrito en el Masters 1.000 de Cincinnati y ahora también figura en la lista oficial del US Open, una señal de que su regreso a la competición está cada vez más cerca.

El objetivo: volver en Nueva York

Si no hay contratiempos durante las próximas semanas, el US Open apunta a convertirse en el escenario elegido para el regreso del tenista español.

Además, no lo hará en cualquier condición. Alcaraz defenderá el título conquistado el año pasado en Flushing Meadows y buscará levantar por tercera vez el trofeo en Nueva York, donde intentará recuperar el ritmo competitivo tras más de cuatro meses alejado de las pistas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.