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Carlos Alcaraz ya tiene fecha para su posible vuelta tras la lesión de muñeca

El murciano se lesionó durante el torneo Conde de Godó de Barcelona y no ha regresado a la pista desde entonces. Ahora Alcaraz aparece inscrito en Cincinnati y alimenta la esperanza de su vuelta.

Carlos Alcaraz firma autógrafos tras finalizar su partido contra el finlandés Otto Virtanen

Carlos Alcaraz firma autógrafos tras finalizar su partido contra el finlandés Otto Virtanen Efe

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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Carlos Alcaraz podría estar cerca de volver a la competición. El tenista murciano figura en la lista inicial de inscritos para el Masters 1.000 de Cincinnati, una noticia que alimenta las expectativas sobre su regreso a las pistas tras más de tres meses de baja por la lesión de muñeca que sufrió el pasado mes de abril.

La organización del torneo estadounidense, que se disputará del 8 al 23 de agosto, hizo pública este miércoles la relación de jugadores inscritos y en ella aparece el nombre del actual número 3 del mundo. Así, volvería a la pista oficialmente el 16 de agosto, día que está fijado para la segunda ronda.

No garantiza su presencia

Pese a ello, la inscripción no confirma que Alcaraz vaya a disputar el torneo. El español también figuró inicialmente entre los participantes del Masters 1.000 de Canadá, que se celebrará unos días antes, aunque finalmente renunció al torneo para continuar con su recuperación.

Por el momento, el murciano no ha anunciado oficialmente cuándo volverá a competir.

Más de tres meses sin jugar

Alcaraz no disputa un partido oficial desde el pasado 14 de abril, cuando debutó con victoria en el Trofeo Conde de Godó de Barcelona.

Sin embargo, antes de afrontar la segunda ronda tuvo que retirarse por una lesión en la muñeca derecha. Ese contratiempo le obligó a perderse prácticamente toda la gira de tierra batida, incluyendo Roland Garros, y también Wimbledon.

En las últimas semanas, el tenista ha ido mostrando en redes sociales imágenes de sus entrenamientos, aunque todavía sin confirmar una fecha para su regreso.

Defiende el título

Si finalmente reaparece en Cincinnati, Alcaraz lo hará como vigente campeón del torneo. El año pasado conquistó el Masters 1.000 estadounidense tras derrotar en la final al italiano Jannik Sinner, uno de sus grandes rivales en el circuito.

Precisamente el número 1 del mundo también figura entre los inscritos para esta edición, junto a otros nombres destacados como Alexander Zverev y Novak Djokovic.

En el cuadro femenino aparecen, entre otras, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina y Jessica Pegula, las tres primeras clasificadas del ranking de la WTA.

La presencia de Alcaraz en Cincinnati mantiene viva la esperanza de que el español pueda regresar en la gira norteamericana de pista dura, el gran objetivo marcado por su equipo tras la lesión sufrida en Barcelona.

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