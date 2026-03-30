Sinner ya apunta al número 1 de Alcaraz tras firmar el 'Sunshine Double' sin ceder un set

Jannik Sinner sigue apuntando al número 1 de Carlos Alcaraz. El italiano ha conquistado este domingo el Masters 1.000 de Miami tras imponerse al checo Jiri Lehecka por 6-4 y 6-4 en una final marcada por la lluvia y se convirtió en el primer tenista en lograr el 'Sunshine Double' desde Roger Federer en 2017.

El número 2 del mundo levantó así su séptimo título de Masters 1.000 y el segundo en Miami, después del conseguido en 2024, confirmando su espectacular momento de forma.

Un triunfo bajo la lluvia

La final estuvo condicionada por el clima. El inicio se retrasó más de 90 minutos y, ya en el segundo set, el partido volvió a detenerse durante casi una hora y media.

Pese a las interrupciones, Sinner mantuvo la concentración. En el primer set, rompió el saque de Lehecka en el tercer juego y resistió tres bolas de 'break' consecutivas en el siguiente. Sin ceder puntos con su primer servicio en ese parcial, cerró la manga por 6-4.

Tras el parón el checo mejoró su nivel, pero no fue suficiente. El momento clave llegó con 4-4 en el segundo set, cuando Lehecka cometió un error que concedió la rotura definitiva. Sinner no falló y sentenció el partido con su saque.

Sin ceder un solo set

El italiano firmó una actuación impecable: 10 'aces', un 92% de puntos ganados con el primer servicio, 21 golpes ganadores y solo 19 errores no forzados.

Se une así a una lista histórica en la que figuran Courier, Chang, Sampras, Ríos, Agassi, Federer y Djokovic. Sin embargo, el número 2 lo ha conseguido como ningún otro: venció en Florida como lo hizo en California, sin ceder ningún set para lograr de manera histórica el 'Sunshine Double' (Doblete del sol).

Sinner suma ya 34 sets consecutivos ganados en torneos Masters 1.000, una racha que confirma su dominio absoluto en esta categoría. De hecho, ha ganado los tres últimos: París, Indian Wells y ahora Miami.

El número 1 está a tiro

El triunfo le acerca al número 1 del ranking ATP, actualmente en manos de Carlos Alcaraz. El italiano se sitúa a 1.190 puntos del español, aunque la gira de tierra batida puede ser decisiva: Sinner defiende 1.950 puntos, por los 4.330 de Alcaraz, vigente campeón en Roland Garros, Montecarlo y Roma.

De hecho, el italiano depende de sí mismo para hacerlo y lo tiene a tiro de piedra: en el caso en el que Sinner ganase el próximo torneo en Mónaco, daría igual si Carlitos llegase a la final, ya que el número 1 del mundo sería Jannik.

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