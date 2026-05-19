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Carlos Alcaraz tampoco jugará Wimbledon: "Desgraciadamente aún no estoy listo"

El tenista murciano anuncia que la recuperación de su muñeca derecha va por buen camino pero que aún no está listo para regresar y renuncia a la gira de hierba.

Carlos Alcaraz golpea una derecha ante Sinner en la final de Wimbledon

Carlos Alcaraz golpea una derecha ante Sinner en la final de WimbledonGetty Images

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Carlos Alcaraz ha anunciado en sus redes sociales que tampoco disputará Wimbledon debido a la lesión en su muñeca derecha. El murciano, que no estará en Roland Garros, también se ausentará de la gira de hierba que arrancará en Queen's. Alcaraz arrastra la lesión desde el pasado torneo Conde de Godó y ya se ha perdido los Masters 1.000 de Madrid y Roma.

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible!", ha escrito Carlitos en su perfil de Instagram.

El de El Palmar, por tanto, no podrá defender el título en Queen's ni la final de Wimbledon que alcanzó en el 2025 debido a esta lesión que le ha hecho perderse ya Madrid y Roma y que también le llevó a anunciar la baja en Roland Garros que empieza el próximo domingo.

El tenista se lesionó durante la disputa del Conde de Godó en la muñeca y tuvo que renunciar al resto de la temporada de tierra batida, incluyendo los Masters 1000 de Madrid y Roma y también Roland Garros que arranca este domingo.

Sangría de puntos ante Jannik Sinner

Esto le supuso un agujero de 3000 puntos en el ranking y ceder el número uno en favor de Jannik Sinner, que, además, se coronó recientemente campeón tanto en Madrid como en Roma, cerrando el círculo de los nueve Masters 1000.

Pese a que su meta era volver en la gira de hierba, Alcaraz ha decidido saltarse también esta parte de la temporada y renunciará a jugar en Queen's, torneo que siempre se le ha dado bien y donde ganó en 2023 y 2025, y Wimbledon, donde ganó en 2023 y 2024 y el año pasado perdió la final contra Sinner.

Por el triunfo en Queen's y la final de Wimbledon, Alcaraz perderá en el ranking otros 1800 puntos adicionales.

Objetivo: volver en la gira de cemento

El objetivo ahora será volver en la gira de cemento norteamericana, con el Masters 1000 de Canadá (del 2 al 13 de agosto) y el Masters 1000 de Cincinnati (del 13 al 23 de agosto) en mente, además del Abierto de Estados Unidos, donde el año pasado ganó el título.

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