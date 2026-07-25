Trump se muestra encantado ante la gorra que portaba Ferrán en las celebraciones de España

El nombre de Ferrán Torres quedará para siempre ligado a la historia de la selección española de fútbol. Al igual que Iniesta, hace 16 años, Ferrán convirtió el gol de todos los españoles y nos adjudicó la segunda estrella.

Su figura es más mediática que nunca y todo lo que hace o dice tiene más atención que antaño. Durante las celebraciones de España se pudo ver como el valenciano tanto en el trayecto del autobús por las calles de Madrid, como en el escenario montado en Cibeles donde concluyó la fiesta, portaba una gorra roja.

En la gorra se podía ver que ponía "Make Spain Great Again", algo que recordó al famoso eslogan de Donald de Trump "Make America Great Again" y las reacciones no han tardado en aparecer, incluida la del propio Trump.

El presidente de Estados Unidos encantado

La cuenta oficial de la Casa Blanca en redes sociales reaccionó al gesto del delantero azulgrana. "Todos quieren sumarse al movimiento", escribieron a raíz de las imágenes del delantero de La Roja.

Ahora ha sido el propio Donald Trump, el que ha querido pronunciarse sobre ese gesto: "Un gran jugador y llevaba esencialmente una gorra de 'Make America Great Again'. Lo vi como un lindo tributo y creo que lo dijo con muy buena intención, lo agradecemos. ¡Un bonito gesto! Lo hizo con mucha amabilidad y lo apreciamos. Fue un gran cumplido". indicó el mandatario.

¿De dónde nace el lema?

El famoso lema está asociado a Donald Trump aunque no fue él la primera persona que lo dijo, sino Ronald Reagan.

El expresidente de Estados Unidos utilizó expresiones muy parecidas durante su campaña en 1980, aunque no convirtió la frase en marca política como si ha hecho Trump, que desde 2015 se apropió de la frase para hacerla una marca política asociada a él.