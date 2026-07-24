Bombazo en la NBA: Lebron James ficha por los Philadelphia 76ers

LeBron James ha anunciado este viernes que jugará en los Philadelphia 76ers, poniendo fin a las especulaciones sobre su futuro tras decidir no renovar su contrato con Los Angeles Lakers. A sus 41 años, el máximo anotador de la historia de la NBA afrontará el que ha definido como el último capítulo de su carrera en una franquicia que no aparecía entre las principales candidatas para hacerse con sus servicios.

El alero ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales, donde ha explicado que llegó a pensar seriamente en la retirada al término de la pasada temporada.

"Pensé que había terminado cuando acabó la temporada. No estaba listo para anunciarlo y sabía que necesitaba tiempo para decidir de verdad, pero estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido", escribió James. El cuatro veces campeón de la NBA reconoció que necesitaba reflexionar sobre su futuro, aunque finalmente concluyó que todavía mantiene intacta su pasión por el baloncesto. "Fui sincero en aquella última rueda de prensa cuando dije que necesitaba reflexionar y decidir si todavía amo este deporte. Y sí, sigo amando profundamente este deporte y tengo más que ofrecer", afirmó.

LeBron ha firmado un contrato por dos temporadas con los 76ers, por lo que, si cumple el acuerdo, seguirá compitiendo hasta los 43 años. La franquicia de Filadelfia será la cuarta de su carrera tras defender las camisetas de Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers. El estadounidense afrontará así su 24.ª temporada en la NBA, un registro sin precedentes en la historia de la competición. En su mensaje también explicó las razones que le han llevado a seguir jugando.

"Las últimas semanas han sido realmente especiales. Nunca había tenido la oportunidad de no saber qué hacer y tomarme el tiempo necesario simplemente para reflexionar. He pasado unos meses increíbles con mis seres queridos tratando de descifrarlo todo. Esta es mi última decisión. No lo hago por dinero. No lo hago por la familia. ¿Por qué juego realmente a estas alturas?", señaló.

El objetivo de James será devolver a los 76ers a la cima de la NBA. La franquicia de Filadelfia no conquista el campeonato desde hace 43 años, aunque LeBron ya fue capaz de romper una sequía histórica cuando condujo a los Cleveland Cavaliers a su primer anillo en 2016, poniendo fin a 52 años sin títulos.

En Philadelphia compartirá vestuario con el MVP de la NBA de 2023, Joel Embiid, y con otras estrellas como Tyrese Maxey y Jaylen Brown, formando un equipo que aspira a pelear por el campeonato en las próximas dos temporadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.