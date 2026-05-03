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Masters de Madrid

Sinner arrolla a un abatido Zverev en Madrid y conquista su quinto Masters 1.000 consecutivo (6-1 y 6-2)

El número 1 derrota estrena título en Madrid derrotando a un apático Sasha por novena vez seguida y se convierte en el primer tenista de la historia en ganar los cuatro primeros Masters del año, y cinco de forma consecutiva sumando París Bercy 2025.

Sinner levanta el trofeo de campe&oacute;n del Masters de Madrid

Sinner levanta el trofeo de campeón del Masters de MadridReuters

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Con el permiso y la ausencia de Alcaraz, la mejor final posible en Madrid (2 vs 3) quedó reducida a la 'nada' tras la enésima exhibición de Jannik Sinner en este 2026. El impasible número 1 del mundo alzó por primera vez el título en la capital de España tras desesperar a un Zverev (6-1 y 6-2) que entró a pista abatido y perdió el primer set en 17 minutos. Ni medio asalto le duró al italiano, que además le endosó la novena victoria consecutiva y la décima en el cómputo global.

Un huracán en Madrid: 6-1 y 6-2 en 57 minutos

Jannik volvió a ser un auténtico huracán, y es que el de San Candido ofreció su versión más intratable del torneo en el momento de la verdad, en la mismísima final. Consiguió el break a las primeras de cambio, a los 10 minutos ya ganaba 3-0 y a los 18 ya se había adjudicado el primer set. Sasha también puso de su parte con demasiados errores inusuales, derechas y reveses largos, e incluso remates erráticos cuando a priori eran más que sencillos para un tenista de su nivel y envergadura. Fue la final más corta en Madrid, superando a la que Alcaraz endosó al propio Sasha en 2022.

Sinner, la máquina perfecta

Un título que es el primero en la tierra de Madrid y que deja al italiano, de 24 años, a un solo paso de levantar los nueve Masters 1.000. Curiosamente solo le falta el de casa, el del Foro Itálico de Roma al que posiblemente no acudirá en este 2026 para descansar y llegar al 100% a Roland Garros, el que también es el único Grand Slam que todavía no ha ganado.

El transalpino también ha desempatado con Djokovic y Nadal, quienes hasta ahora eran los únicos que habían conquistado cuatro Masters de forma consecutiva. Sinner también ha sido el tercer jugador que logra alcanzar la final en cinco Masters 1000 consecutivos tras el balear, que lo hizo en dos ocasiones, y el balcánico, que alcanzó siete seguidas entre Roma 2015 y Miami 2016.

Cinco masters seguidos... y un récord de sets de 56-2

En la segunda ronda de París Bercy 2025 comenzó lo que ha sido el mejor rally de victorias y títulos de Masters en toda la historia del tenis: 28 victorias consecutivas, cinco títulos y lo que es más alucinante: ¡solo se ha dejado dos sets por el camino! ante Machac en octavos en Montecarlo y ante el francés Bonzi en su debut en Madrid. En total, 56-2. Quitando el 'traspiés' ante Bonzi, Rafa Jódar ha sido el único que le ha plantado cara real en la Caja Mágica (6-3 y 7-6 en dos horas de partido).

Y ojo, Jannik ya supera a Carlos en número de títulos en esta categoría: ocho del murciano por nueve del italiano.

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