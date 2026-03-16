Jannik Sinner somete a Medvedev para conquistar por primer vez Indian Wells

Jannik Sinner está de vuelta, si es que en algún momento se fue. El de San Cándido supo frenar a un gran Daniil Medvedev (7-6(6) y 7-6(4)) para alzar por primera vez el título de Indian Wells, completar la lista de siete masters 1.000 en pista dura del calendario y recortar en 1.000 puntos su desventaja con Carlos Alcaraz en el ranking ATP. El jugador italiano encontró la fórmula para superar a un Medvedev, que al igual que en las semifinales ante Alcaraz, deslumbró con el revés y se mostró intratable desde la línea de fondo. Pero el pupilo de Darren Cahill, agarrado a su gran servicio y su solidez en los momentos decisivos, se impuso en una final en la que no hubo ni un solo break, máxima igualdad y dos tie-break para dirimir al campeón en el desierto californiano.

Una hora y 55 minutos necesitó Sinner para rendir al tenista moscovita, que regresa al top-10 tras su gran actuación en el Valle de Coachella, y cerrar la colección de siete masters 1.000 en pita rápida del calendario, el más joven en lograrlo. El primer set de la final fue durísimo, con ambos jugadores sin ceder su servicio y con más de 32 grado en la impresionante psita central del India Wells Tennis Garden. El primer parcial se decidió en el tie-break, donde a Sinner le valió un minibreak 7-6(6) para anotarse un primer set que se extendió durante una hora.

El guion no varió en el segundo set, esta vez con Sinner comenzando al servicio. Ambos jugadores mantuvieron sus turnos de saque, hasta el tie-break. Ahí, Medvedev se colocó con un esperanzador 0-4 que parecía abocar la final al tercer y definitivo set. Pero Sinner resurgió con siete puntos seguidos para cerrar de forma magistral el partido y alzar el titulo en Indian Wells por primera vez en su carrera. El tenista italiano suma cien victorias en masters 1.000 y logra el título número 25 de su carrera de Sinner y el primero de esta temporada, tras las semifinales en el Open de Australia y los cuartos de final en Doha.

Jannik Sinner, con su triunfo en Indian Wells, recorta 1.000 puntos a Carlos Alcaraz en el ranking y se sitúa a 2.150 del jugador de El Palmar, el actual número 1 del mundo.

"Miami va a ser muy importante, estoy muy centrado"

"Estoy ya muy centrado en Miami. Ahora durante un par de días va a ser bueno no pensar demasiado en el tenis, pero cuando tienes este ritmo, tampoco quieres perderlo. Es muy importante", valoró Sinner tras la final ante Medvedev.

"Miami va a ser muy importante. Es el último torneo en pista dura antes de que comience la temporada sobre tierra batida. Y luego iremos a Europa, en condiciones completamente distintas y nunca sabes qué puede pasar", analizó el de San Cándido.

"Estoy muy feliz. Jugué semifinales en Australia y luego este era el primer gran torneo. Fue una gran semana. Llegué aquí muy pronto, sabía que era un torneo que nunca había ganado y quería venir y prepararme de la mejor manera", concluyó Sinner.