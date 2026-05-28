Sinner, tras su colapso en Roland Garros: "No fue culpa del calor ni del clima. Simplemente..."

Jannik Sinner se despidió de forma sorprendente en la segunda ronda de Roland Garros, su cuerpo colapsó cuando dominaba 6-3, 6-2 y 5-1 ante Juan Manuel Cerúndolo y acabó cayendo eliminado en cinco sets(6-3, 6-2, 5-7, 1-6 y 1-6) y sin apenas poder moverse sobre la tierra batida de la Philippe Chatrier. El calor imperante estos días en París fundió al número 1 del mundo, aunque el de San Cándido negó que las altas temperaturas y el sol estuvieran detrás de lo ocurrido este jueves en los Internacionales de Francia.

"Me encontré como si me golpeara contra un muro. Hoy no encontraba ninguna energía", explicó el pupilo de Darren Cahill, quien aseguró que ya se sentía mal desde primera hora de la mañana.

"Hacía calor, pero no un calor insoportable. Creo que se podía jugar bastante bien. En realidad, no fue culpa del calor ni del clima. Simplemente fui yo hoy, son cosas que pasan", indicó Jannik Sinner.

El tenista italiano puso fin a una racha de 30 triunfos consecutivos, que le han llevado a conquistar los cinco primeros masters 1.000 de la temporada (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma). Sinner afirmó que desconoce la razón que le provocó ese brutal bajón físico y apuntó a la poca recuperación entre la final de Roma y el comienzo de Roland Garros.

"En un Grand Slam siempre tienes un par de días en los que no estás en tu mejor momento. Hoy fue uno de esos", reconoció Sinner.

"No era como si me estuviera muriendo de calor"

El italiano tampoco ve relación entre lo sucedió ante Juan Manuel Cerúndolo y los problemas físicos que ha padecido en otras ocasiones.

"En Shanghái la humedad era altísima y en Australia hacía muchísimo calor. En pista dura eso se siente más. Aquí se estaba bien, no era como si me estuviera muriendo de calor. Hoy fue un escenario completamente diferente", explicó Sinner.

"Ahora tengo mucho tiempo para recuperarme antes de Wimbledon", apuntó el jugador italiano que dijo que posiblemente no juegue ningún torneo antes de Wimbledon porque necesita "recuperar física y mentalmente".

"Ahora tengo que procesar lo que ha pasado aquí y buscarle el lado positivo para poder afrontar el resto de la temporada. Todavía quedan muchos torneos este año", señaló Sinner, que consideró "muy positiva" la gira de tierra en la que ha ganado los Masters 1.000 de Montecarlo, Madrid y Roma.