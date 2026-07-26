Por su amor incondicional y formar parte de los recuerdos más bonitos de nuestra vida, feliz día internacional de los abuelos

Nos acompañan durante parte de nuestra vida, están presentes sobre todo en nuestra infancia y adolescencia e incluso los más afortunados los tienen vigentes durante su juventud. Como cada 26 de julio, es el día internacional de los abuelos, el día en el que se homenajea el imprescindible papel que protagonizan los padres de nuestros padres, nuestros mayores, nuestros precursores, porque sin ellos no estaríamos aquí.

¿Por qué el 26 de julio?

En los países de cultura cristiana este día tan especial es el 26 de julio porque la liturgia católica conmemora a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María, y por tanto, abuelos de Jesús.

Hoy, es un homenaje a ellos, a su cariño, a sus consejos, a sus abrazos, su apoyo y en definitiva su amor incondicional. Porque un abuelo o una abuela no solo forma parte de nuestra historia, sino también de los recuerdos más bonitos de nuestra vida.

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