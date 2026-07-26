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Jordan Devey, campeón de la Super Bowl, se suicida a los 38 años

Jordan Devey se quitó la vida con 38 años, deja a una mujer viuda y cuatro hijos huérfanos.

Imagen de una balón de fútbol americano

Imagen de una balón de fútbol americano Getty Images

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Juan Vivancos
Publicado:

El mundo del fútbol americano está de luto tras conocerse la trágica muerte de Jordan Devey, ex liniero ofensivo de la NFL. El que fuera campeón de la Super Bowl con los New England Patriots se quitó la vida apenas unos días antes de celebrar su 15 aniversario de bodas, como ha confirmado su propia familia a través de un comunicado.

Devey jugó durante ocho temporadas en seis equipos distintos de la NFL, consiguiendo un anillo de campeón de Super Bowl con los Patriots, el culmen de su carrera.

Su propia madre ha ofrecido unas declaraciones en las que asegura que la familia piensa que Devey sufría Encefalopatía Traumática Crónica (CTE), una condición neurodegenerativa asociada a los repetidos impactos en la cabeza característicos del fútbol americano, aunque explicó que las circunstancias de su fallecimiento impedirán realizar las pruebas diagnósticas correspondientes.

Jordan Devey se despidió de la vida con 38 años, dejando a su mujer y a sus cuatro hijos, tras su fallecimiento vuelve a aparecer el debate de la importancia de la salud mental en los deportistas de élite y en la sociedad en general.

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