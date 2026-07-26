Pedro Sánchez anuncia que el Gobierno declarará las zonas afectadas por los incendios como gravemente dañadas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el real decreto por el que se declararán zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil los territorios castigados por los incendios forestales de Ávila, Madrid y Toledo.

Sánchez ha avanzado esta medida durante su visita al puesto de mando avanzado instalado en Navaluenga, en Ávila, desde donde se coordina la gestión operativa del incendio que afecta a esta provincia. El jefe del Ejecutivo ha estado acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

La declaración permitirá poner en marcha distintas medidas de apoyo y ayudas destinadas a paliar los daños personales, materiales, económicos y medioambientales causados por los incendios en las zonas afectadas.

Evolución "muy positiva" de los incendios

Durante su intervención, el presidente del Gobierno ha destacado que, pese a que los equipos de extinción todavía afrontan horas "muy complejas", la evolución de los incendios de Ávila, Madrid y Toledo está siendo "muy positiva".

Sánchez ha explicado que algunos de los focos se encuentran ya controlados o en proceso de consolidación, aunque ha pedido mantener la prudencia ante la evolución de las condiciones meteorológicas y el riesgo de posibles reactivaciones.

"Estamos pendientes, gracias a los efectivos del Sistema Nacional de Protección Civil, de consolidar algunos espacios que parece que pueden haber sido ya consolidados y acabados esos incendios", ha señalado.

Los fuegos que afectan a estas tres provincias han sido declarados emergencia de interés nacional, lo que ha permitido reforzar la coordinación de los recursos estatales, autonómicos y locales movilizados para hacer frente a las llamas.

La prioridad sigue siendo salvar vidas

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que la principal prioridad de todas las administraciones continúa siendo proteger a la población, salvar vidas y facilitar el trabajo de los servicios de extinción y de emergencia.

"Nuestra principal prioridad es salvar vidas, atacar y luchar contra los incendios", ha subrayado Sánchez, quien ha agradecido la labor de los efectivos que participan en el dispositivo, entre ellos bomberos forestales, agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, miembros de la Unidad Militar de Emergencias y personal sanitario.

Sánchez reivindica la coordinación institucional

Sánchez ha defendido el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil y la cooperación entre el Gobierno central, las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos.

El presidente ha recordado que tanto el Ejecutivo como la Junta de Castilla y León han tenido que hacer frente durante los últimos años a diferentes episodios de emergencia, muchos de ellos relacionados con fenómenos meteorológicos extremos.

Durante su declaración, Sánchez también ha agradecido a los medios de comunicación su labor para trasladar a la población información actualizada y contrastada sobre la evolución de los incendios.

"Una parte muy importante de la lucha contra los incendios es que nuestros ciudadanos tengan una información veraz, actual y con datos, luchando contra los bulos y la desinformación", ha afirmado.

El presidente ha pedido a los ciudadanos que sigan las recomendaciones de las autoridades, respeten las órdenes de evacuación y consulten únicamente fuentes oficiales y medios de comunicación contrastados.

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