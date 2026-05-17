Jannik Sinner sigue destrozando la historia del tenis: campeón en Roma y el más joven de siempre en ganar todos los Masters

En Roma y con apenas 24 añitos, Jannik Sinner ha superado 6-4 y 6-4 a Casper Ruud para establecer un récord que es historia viva del tenis: ya es campeón de todos los Masters 1.000, y lo ha conseguido con 7 años menos que Djokovic (31), el único tenista de siempre con el que comparte este honor. También sigue alargando la hazaña al sumar su quinto Masters seguido de la temporada y sexto consecutivo contando París Bercy 2025. Un récord absolutamente inaudito. No hay techo alguno para Jannik.

24 años y campeón de todos los Masters 1.000: ¡7 años antes que Djokovic!

Y como es la vida, precisamente era en Roma, en su casa pese a que sus orígenes pertenecen a San Candido, donde todavía no había levantado el título (perdió ante Alcaraz el año pasado). Con Alcaraz apartado en los últimos meses debido a las lesiones, Jannik no está dejando ni las migajas, y sigue copando titulares, elogios y récords. Al italiano solo le queda conquistar Roland Garros para hacerse con todos los grandes del tenis (además del oro olímpico).

Jannik Sinner sudó más de la cuenta para adjudicarse el primer set ante un combativo Ruud que llegó a ponerse 2-0, momento en el que reaccionó el italiano y consiguió el break en el noveno juego del primer set (4-4). No obstante, el ímpetu del noruego se vio frenado a las primeras de cambio en el segundo set, cuando el número 1 del mundo le endosó un break con un espectacular revés paralelo.

Un sinfín de récords para el transalpino

El transalpino sigue a lo suyo, enlaza cinco seis Masters consecutivos y sigue alargando un récord que posiblemente tardará mucho tiempo en superarse (ganar los cinco primeros Masters del calendario, y sumando...). Además, ya dejó atrás las 32 victorias consecutivas de Djokovic en ATP Masters 1000. Ya van 34.

Y sus hazañas no quedan ahí, hace días igualó el récord de Rafael Nadal como el segundo jugador masculino en la historia en alcanzar las semifinales de los cinco primeros torneos de Masters en una sola temporada (Rafa lo hizo en 2010 y 2011).

Preparación inmejorable para el único grande que le falta

Llegará a Roland Garros como ningún jugador lo ha hecho nunca, con pleno de victorias en la gira de tierra (17 de 17), campeón de los tres Masters en arcilla y con solo dos derrotas en 2026 (semifinales de Open de Australia y en cuartos de Doha). El único 'inconveniente' puede ser el desgaste que ha acumulado, especialmente en semifinales ante Medvedev. El cuadro principal del torneo francés arrancará a partir del próximo 24 de mayo.

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