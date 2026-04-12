Carlos Alcaraz - Jannik Sinner, en directo: última hora de la final de hoy del Masters de Montecarlo

El Principado acoge la primera batalla de 2026 entre los dos mejores tenistas del planeta, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, quienes buscarán este domingo el título en el Masters de Montecarlo y el número 1 del mundo.

El murciano se deshizo de Vacherot en semifinales, mientras que Jannik desesperó de nuevo a Zverev. Alcaraz defiende la corona de 2025 y necesita revalidarlo si quiere mantenerse en la cima del ranking ATP. El de San Candido, por contra, busca ganar su primer Masters en tierra, recuperar el número 1 e igualar a Djokovic como el único tenista de siempre en ganar los tres primeros Masters del año (Indian Wells, Miami y Montecarlo).

¡Sigue la final de Montecarlo en directo!

La final del Masters de Montecarlo entre Alcaraz y Sinner podrás seguirla en directo aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión en directo y la última hora.

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