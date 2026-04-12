Masters de Montecarlo
Carlos Alcaraz - Jannik Sinner, en directo: última hora de la final de hoy del Masters de Montecarlo
Los dos mejores tenistas del mundo se dan cita en la final de Montecarlo con el título y el número 1 del mundo en juego. Sigue en directo el primer enfrentamiento entre Alcaraz y Sinner en 2026.
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El Principado acoge la primera batalla de 2026 entre los dos mejores tenistas del planeta, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, quienes buscarán este domingo el título en el Masters de Montecarlo y el número 1 del mundo.
El murciano se deshizo de Vacherot en semifinales, mientras que Jannik desesperó de nuevo a Zverev. Alcaraz defiende la corona de 2025 y necesita revalidarlo si quiere mantenerse en la cima del ranking ATP. El de San Candido, por contra, busca ganar su primer Masters en tierra, recuperar el número 1 e igualar a Djokovic como el único tenista de siempre en ganar los tres primeros Masters del año (Indian Wells, Miami y Montecarlo).
¡Sigue la final de Montecarlo en directo!
La final del Masters de Montecarlo entre Alcaraz y Sinner podrás seguirla en directo aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión en directo y la última hora.
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Alcaraz 10-6 Sinner
El de hoy será la decimosexto encuentro oficial entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, con un balance de diez victorias para el español y seis para el de San Candido. En tierra también manda el pupilo de Samu López (3-1).
No obstante, esta será la novena vez que se miden en una final, ronda en la que también domina el murciano con cinco victorias y tres derrotas. También será la cuarta en tierra, donde también se impone Carlitos por dos (victorias en la final de Roma y Roland Garros 2025) a uno (Umag 2022).
¡Alcaraz, Sinner y sus caminos a la final de Montecarlo!
Ambos han perdido un set en su camino a la final, Alcaraz ante Etcheverry y Sinner ante Machac, y tanto uno como otro han superado rivales de difícil entidad, aunque a priori ha sido el italiano el que ha tenido el camino más complicado al medirse a jugadores como Machac, Aliassime y Zverev. Mientras que Carlitos ha tenido que derrotar a dos expertos en tierra como son los argentinos Báez y Etcheverry, al siempre peligroso Bublik y al ídolo local Vacherot.
¡30 MINUTOS para que salten los tenistas a la pista central!
¡El récord al que aspira Jannik Sinner!
Y mucho ojo al transalpino, que este domingo quiere ganar su primer Masters en tierra, pero también igualar a Novak Djokovic como el único tenista de la historia en hacerse con los tres primeros Masters de la temporada (Indian Wells, Miami y Montecarlo), algo que hizo el serbio en 2015 en lo que fue la mejor temporada en la historia del tenis: tres Grand Slams, siete Masters (incluyendo Copa de Maestros) y el título de Pekín, jugando además la final en Roland Garros, Canadá, Cincinnati y Dubái.
Alcaraz, a revalidar el título
Carlitos defiende los 1.000 puntos como campeón del año pasado, por lo que este domingo buscará revalidar el título y mantener, al menos hasta el Conde de Godó, el número 1 del mundo.
Y eso que el de El Palmar dejó claro que ha aceptado que seguramente perderá el número 1 en esta gira de tierra ya que defiende muchos puntos (campeón de Montecarlo, Roma y Roland Garros) y la final del Godó, mientras que Jannik ya ha sumado muchos en el Principado, seguirá haciéndolo en Madrid y quien sabe si en Roma y París, donde jugó ambas finales y las perdió ante el murciano.
Carlos Alcaraz - Jannik Sinner, en directo: última hora de la final de hoy del Masters de Montecarlo
¡¡Muy buenas tardes de domingo y bienvenidos a la narración en directo de la final del Masters de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner!! ¡Primer enfrentamiento entre ambos en 2026, y además en una final con un título de Masters en juego... y el número 1 de la ATP!
¡Mucho en juego, mucho que analizar y mucho que contar en este domingo en el que el mundo del tenis vuelve a paralizarse! ¡ARRANCAAAMOS!
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