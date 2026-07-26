Ayuso anuncia un plan de recuperación mientras continúa activo el mayor incendio de la historia de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este domingo desde Villamanta, donde ha acudido junto a los reyes Felipe VI y Letizia, que el Gobierno regional ya trabaja en la recuperación de las zonas afectadas por el incendio forestal, "pese a que el fuego continúa activo tras cuatro días".

"Antes de que se apague el fuego nuestra obligación es pensar ya en ese escenario, en la recuperación. No vamos a esperar. Madrid nunca para, su gente tampoco", ha afirmado Ayuso durante su comparecencia.

La presidenta ha destacado la labor de los servicios de emergencia, al señalar que "bomberos, agentes policiales, policías locales, la UME y cientos de voluntarios están atacando sin descanso el mayor incendio de nuestra historia". Asimismo, ha subrayado que el Ejecutivo autonómico cuenta con experiencia en la gestión de grandes emergencias, recordando la DANA, Filomena y la pandemia, y ha asegurado que se trabajará para que "las miles de familias afectadas puedan rehacer sus vidas, y sus pueblos vuelvan a funcionar con normalidad".

Ayuso también ha agradecido la presencia de los Reyes en la zona afectada. "Gracias a los reyes por estar acompañando al pueblo español como siempre", ha dicho, antes de insistir en que "lo más importante es la vida y estamos todos aquí, y estamos todos a salvo".

Más de 22.000 hectáreas calcinadas

La presidenta ha explicado que el incendio continúa activo cuatro días después de declararse, y que ya ha arrasado 22.000 hectáreas. Además, ha señalado que la emergencia nacional, inicialmente declarada en Madrid y Ávila, se ha ampliado a Toledo.

Según ha detallado, durante la pasada noche la actuación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) permitió frenar el avance del fuego, mientras los esfuerzos se centran ahora en impedir que el incendio procedente de Ávila penetre en territorio madrileño.

En las labores de extinción participan cerca de 300 bomberos de la Comunidad de Madrid, apoyados por 50 vehículos terrestres y 10 helicópteros, a los que se siguen incorporando nuevos recursos.

Más de 55.000 personas evacuadas o confinadas

Ayuso ha informado de que más de 55.000 vecinos han sido evacuados o confinados a causa del incendio. La Comunidad ha habilitado 19 puntos de acogida en 15 municipios, donde se presta asistencia a unas 2.400 personas, además de disponer de 800 camas para posibles nuevas evacuaciones.

En el ámbito sanitario, "se han desplegado ambulancias en diez municipios y se está elaborando un plan específico para hacer frente a la mala calidad del aire". Hasta el momento, no se han registrado heridos graves, aunque sí "se han producido 13 traslados hospitalarios". También se ha activado atención psicológica y se garantiza el suministro de medicamentos a las personas afectadas.

La presidenta ha añadido que se ha puesto en marcha un dispositivo con 85 autobuses para facilitar evacuaciones, se mantiene un seguimiento permanente de las residencias y ya se ha atendido a 2.588 personas evacuadas. Además, "se han trasladado animales a centros de acogida de la Comunidad de Madrid".

Cortes en carreteras y ayudas a ganaderos

En cuanto a las infraestructuras, Ayuso ha indicado que permanecen cortados 14 puntos de 12 carreteras autonómicas y que 13 líneas de autobús continúan sin prestar servicio, por lo que ha pedido a la población evitar desplazamientos a las zonas afectadas por el incendio.

La presidenta ha asegurado también que ya se ha recuperado la telefonía móvil en las áreas afectadas, aunque se sigue trabajando para mejorar la cobertura, y ha anunciado una línea de un millón de euros en ayudas para los ganaderos perjudicados por el incendio.

Ayuso, entre lágrimas

Al final de su comparecencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha podido evitar emocionarse, y con la voz entrecortada ha pedido colaboración al resto de España con los madrileños, y que "nos dejemos de guerras injustificadas, porque la gente no se lo merece", y ha dado las gracias a "quienes están prestando su ayuda". Unas palabras que han terminado con un aplauso de los allí presentes.

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