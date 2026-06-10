Agassi, sobre Alcaraz: "Sería útil que él o alguien explicara la naturaleza exacta de su lesión"

Una leyenda del tenis como Andre Agassi ha hablado en el podcast The Big T, de Tennis Channel, donde se ha referido a la actuación situación de Carlos Alcaraz y la lesión en su muñeca derecha que ya le ha hecho perderse dos grand slam (Roland Garros y Wimbledon). El exjugador de Las Vegas ha sido claro al referirse al problema que padece el murciano, campeón de siete grand slam, pidiendo una aclaración por su parte o la de su equipo para evitar todas las especulaciones que existen sobre la lesión que sufrió en el pasado Conde de Godó.

"Sería realmente útil que él o alguien de su entorno explicara claramente la naturaleza exacta de su lesión, porque, como sabes, estamos especulando", señala el campeón de ocho majors.

El propio Agassi sufrió una lesión similar a la de Carlos Alcaraz y analizó los posibles escenarios para el murciano, dejando claro que la premisa fundamental es tener paciencia.

"Si se trata de una forma de tendinitis, ¿es una inflamación específica como una capsulitis dorsal o un problema tipo síndrome del túnel carpiano? ¿De qué estamos hablando exactamente y cuáles son las opciones de tratamiento? No sé con precisión lo que tiene, si se trata de algo que está intentando calmar y opta por ese camino antes de la cirugía, es una decisión inteligente, aunque se pierda un par de Grand Slams. Pero si se trata de algo que requiere medidas más radicales, hay que elegir con prudencia. Hay que dejarlo en manos de los mejores del sector. Hay que dejar que se cure, porque le queda una larga vida (deportiva) por delante", explica Andre Agassi.

"Podríamos ver a un Alcaraz aún más agresivo a su regreso"

El campeón de cuatro Open de Australia (1995, 2000, 2001 y 2003), un Roland Garros (1999), un Wimbledon (1992) y dos US Open (1994 y 1999) apuesta por una versión más agresiva de Alcaraz cuando regrese al circuito.

"Creo que esta prueba podría hacer que alguien que ama profundamente el tenis y que siempre tiene hambre de juego sea aún más agradecido de poder regresar al circuito. Podríamos ver a un Carlos Alcaraz aún más determinado y agresivo a su regreso, siempre que logre solucionar su único problema real ahora mismo, que es su muñeca derecha", concluye Andre Agassi.