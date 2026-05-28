Jannik Sinner colapsa ante Cerúndolo y se despide de su sueño en Roland Garros

¡Bombazo este jueves en la Philippe Chatrier! Jannik Sinner, número 1 del mundo y que se presentaba en el grand slam parisino como el gran favorito, colapsó por culpa del calor y cedió en cinco sets ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (6-3, 6-2, 5-7, 1-6 y 1-6).

Tras 30 triunfos consecutivos y cinco masters 1.000 ganados de forma consecutiva (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma), el calor imperante en París fundió a Jannik Sinner, que tendrá que seguir esperando, al menos una temporada más, para ganar su primer Ronald Garros. El número 1 del mundo tenía el duelo encarrilado con un 6-3, 6-2 y 5-1, pero su cuerpo dijo basta en ese momento. A partir de ahí, el de San Cándido solo fue capaz de ganar dos juegos de los 20 que se jugaron.

Juan Manuel Cerúndolo supo leer la situación crítica que atravesaba el máximo favorito en Roland Garros y jugó un partido perfecto, logrando la mayor victoria de su carrera y haciendo saltar por los aires la parte superior del cuadro masculino. El tenista argentino se medirá en tercera ronda al ganador del Martín Landaluce - Vit Kopriva.

El calor acaba con Sinner en París

Con Carlos Alcaraz fuera de juego por una lesión en la muñeca, Jannik Sinner sabía que esta edición de Roland Garros era una ocasión de oro para levantar por primera vez la Copa de los Mosqueteros, ese trofeo que se le escapó hace un año en aquella antológica final en la Philippe Chatrier frente al tenista murciano. Su gira de tierra batida, donde había arrollado como solo se le había visto ante a Rafa Nadal invitaban a pensar que sí, que en 2026 el italiano completaría los cuatro grandes. Pero una vez más apareció el calor y los problemas físicos.

Y eso que el partido lo llevaba de forma plácida el de San Cándido. Nadie podía pensar, cuando el marcador reflejaba un 6-3, 6-2 y 5-1 para Sinner, que la situación iba a girar de forma dramática. Pero el cuerpo del número 1 del mundo dijo basta y ahí comenzó un calvario total para el transalpino. Juan Manuel Cerúndolo comenzó a ganar puntos y juegos hasta colocarse 5-4, con 0-40 a favor. En ese momento, Sinner habló con la jueza y le dijo que necesitaba un parón.

El italiano ingresó en el vestuario acompañado de su cuerpo médico y reapareció varios minutos más tarde, pero visiblemente afectado en su físico. El tenista argentino, consciente de los problemas del número 1 de la ATP, no perdió el foco y cerró el tercer set ante un Sinner que apenas se movía.

El jugador de San Cándido volvió al vestuario mientras Cerúndolo trataba de mantener la tensión. El cuarto set fue un suplicio para Sinner, fiando todo a una milagrosa recuperación en el quinto set, como la que logró Alcaraz en la semifinal del reciente Open de Australia ante Zverev. Pero su cuerpo no se lo permitió.

Sinner solo pudo ganar dos juegos en los dos últimos sets y se despidió de forma cruel y amaga de su sueño de ganar Roland Garros por primera vez en su carrera.

Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo se convierte en el tercer argentino en tercera ronda, tras Thiago Tirante y Solana Sierra. El argentino se medirá al ganador del duelo entre el español Martín Landaluce, 69 del mundo, y el checo Vit Kopriva, 66.