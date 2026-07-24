Guardiola rechaza entrenar a Italia: los motivos por los que dice "no" a la 'Azzurra'

Pep Guardiola no será el próximo seleccionador de Italia. El técnico catalán ha rechazado la propuesta de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) para hacerse cargo de la 'Azzurra', según ha adelantado este viernes La Gazzetta dello Sport, una información que posteriormente han recogido otros medios italianos.

Siempre según el diario transalpino, Guardiola comunicó personalmente su decisión durante la noche del jueves a los dirigentes federativos.

"Gracias, me siento honrado, pero ahora mismo no me siento capaz", habría trasladado el entrenador a los responsables de la federación.

Guardiola se toma un respiro

La oferta fue impulsada por el director deportivo de la FIGC, Paolo Maldini, junto a Leonardo, que llevaban varios días intentando convencer al entrenador español para que iniciara una nueva etapa al frente de la cuatro veces campeona del mundo.

Sin embargo, Guardiola habría decidido mantener el plan que ya tenía trazado tras poner fin a su etapa de diez años como entrenador del Manchester City.

Según La Gazzetta dello Sport, el técnico quiere dedicar más tiempo a su vida personal y a su familia antes de regresar a los banquillos.

Además, el diario asegura que Guardiola también tiene dudas sobre el trabajo de un seleccionador nacional, al considerar que la falta de contacto diario con los futbolistas supone una forma muy diferente de entrenar respecto al fútbol de clubes.

De hecho, la información apunta que el entrenador ni siquiera llegó a negociar las condiciones económicas de la propuesta.

Maldini lo tenía entre sus prioridades

El interés de la Federación Italiana por Guardiola no era ningún secreto. El propio Paolo Maldini reconoció este jueves que el exentrenador del Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester City figuraba entre los principales candidatos para ocupar el banquillo de la selección italiana.

El dirigente también confirmó que la FIGC había mantenido conversaciones con Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil.

Italia sigue buscando seleccionador

La selección italiana busca entrenador desde la dimisión de Gennaro Gattuso, que abandonó el cargo el pasado mes de abril tras no conseguir clasificar al combinado nacional para el Mundial.

Tras la negativa de Guardiola, el nombre que gana fuerza es el de Andrea Pirlo, considerado el principal candidato para liderar el nuevo proyecto deportivo de la federación.

Otra de las opciones que siguen sobre la mesa, según la prensa italiana, es el regreso de Roberto Mancini, campeón de la Eurocopa de 2021 con la 'Azzurra'.

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