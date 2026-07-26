Miles de vecinos de Castellón impotentes ante las llamas: "Salimos nerviosos, apurados y con lo puesto"

Suenan las alertas en muchos municipios de la plana Baixa en la provincia de Castellón. El 112 avanza que hay que confinar o desalojar y todos los vecinos salen prácticamente con lo puesto de sus casas.

Martina es vecina de Alfondeguilla: "Salí con mi padre, cogí la medicación y fuera. Ahora esperamos que esta pesadilla finalice pronto. Aquí en el polideportivo de Moncófar tenemos todas las necesidades cubiertas. Agradezco enormemente a los bomberos y a todos los profesionales que combaten el fuego en primera línea".

Otro testimonio de los desalojados nos llega de Suny, una vecina que junto a su hijo Raúl tuvo que abandonar también el pueblo: "Nerviosa, tengo azúcar, el aparato marcaba 325. No sabía que coger, las llamas estaban muy cerca de casa, la guardia civil llamando sin parar".

Otra vecina de Alfondeguilla es Lorena, fue la última en salir del pueblo: "Fue impresionante, no sabía qué hacer, me puse muy nerviosa, salí con el alcalde y la guardia civil y ahora estamos esperando para ver si podemos volver pronto a casa".

Rafael García Castillo es sacerdote en varias poblaciones afectadas por el fuego y hoy ha visitado a algunos feligreses desalojados con bendición incluida: "No saben qué va a pasar con sus bienes y el fuego avanza. Muchas veces detrás de todo está la mano del hombre y sin querer te ves en está situación. Yo soy uno más y me he acercado para escucharlos y estar con ellos".

Carlos está con su mujer y sus cuñados y es vecino de Vall d'Uixó: "Nos saltó la alerta, nos dijeron que nos fuéramos por el humo, nos recomendaron venir al polideportivo. Estamos recibiendo muchas llamadas y mensajes de amigos, familia y compañeros preocupados. Hay mucha impotencia por no poder hacer nada".

Bárbara es cubana y vive en una casita en el campo de Alfondeguilla, su hermana ha venido de Santa Cruz de Tenerife, para pasar unos días con ella: "Susto, nerviosismo, estrés, olor a humo, cenizas. Tengo a mi hermana aquí de vacaciones acompañándome y ya ves qué panorama. Estoy deseando saber si tengo casa todavía o no".

Preocupación, tristeza y muchas incógnitas por despejar. Los vecinos están resignados, esta noche seguirán todos fuera de sus casas.

El incendio sigue sin estar controlado.

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