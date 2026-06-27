La Voz Kids, en directo: sigue la gala de los primeros Asaltos con todas las actuaciones y decisiones

Los talents de La Voz Kids 2026 están demostrando tener un nivel estratosférico en cada gala. La Gran Batalla fue la prueba de ello y ahora, con los Asaltos ya a punto de comenzar, todo apunta a que viviremos una noche inolvidable.

Los equipos de Ana Mena y Edurne se preparan para salir al escenario en una velada en la que conoceremos a los primeros semifinalistas. También llegan los robos que tanto estaban esperando los coaches. Todo ello mientras las jóvenes estrellas iluminan el escenario actuación tras actuación.

Leire Martínez, Antoñito Molina, Becky G y Melody repiten como asesores, disfrutando una vez más de la enorme emoción que supone ser testigo en primera línea de las voces de estos pequeños artistas. ¿Te lo vas a perder?

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