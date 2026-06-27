Minuto a minuto
La Voz Kids, en directo: sigue la gala de los primeros Asaltos con todas las actuaciones y decisiones
Llegan los Asaltos de La Voz Kids en una noche que promete dejar actuaciones para la historia del programa. ¡Los equipos de Edurne y Ana Mena ya calientan para salir al escenario!
Publicidad
Los talents de La Voz Kids 2026 están demostrando tener un nivel estratosférico en cada gala. La Gran Batalla fue la prueba de ello y ahora, con los Asaltos ya a punto de comenzar, todo apunta a que viviremos una noche inolvidable.
Los equipos de Ana Mena y Edurne se preparan para salir al escenario en una velada en la que conoceremos a los primeros semifinalistas. También llegan los robos que tanto estaban esperando los coaches. Todo ello mientras las jóvenes estrellas iluminan el escenario actuación tras actuación.
Leire Martínez, Antoñito Molina, Becky G y Melody repiten como asesores, disfrutando una vez más de la enorme emoción que supone ser testigo en primera línea de las voces de estos pequeños artistas. ¿Te lo vas a perder?
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
El equipo de Ana Mena tras La Gran Batalla
La Gran Batalla del equipo de Ana Mena llevó a la coach y a su asesora Becky G al límite. Tomar decisiones cuando el nivel está por las nubes no es tarea sencilla; sin embargo, finalmente eligió a sus siete talents para enfrentar la primera noche de Asaltos: Triana, Leo, Lola, Marta, Marco, Sol y Deyerid.
¿Quién logrará su paso directo a la semifinal?
Esta noche llegan los primeros Asaltos: Semifinalistas, robos y muchas más sorpresas
La primera noche de los Asaltos de La Voz Kids está ya a la vuelta de la esquina. ¡Arrancamos el minuto a minuto para calentar motores!
En la gala de hoy conoceremos a los primeros semifinalistas de la edición 2026, tendremos que decir adiós a algunos talents y llegan los primeros robos. Pura emoción.
Publicidad