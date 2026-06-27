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La Voz Kids, en directo: sigue la gala de los primeros Asaltos con todas las actuaciones y decisiones

Llegan los Asaltos de La Voz Kids en una noche que promete dejar actuaciones para la historia del programa. ¡Los equipos de Edurne y Ana Mena ya calientan para salir al escenario!

La Voz Kids, en directo: sigue la gala de los Asaltos con todas las actuaciones y decisiones

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Borja Tamayo
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Los talents de La Voz Kids 2026 están demostrando tener un nivel estratosférico en cada gala. La Gran Batalla fue la prueba de ello y ahora, con los Asaltos ya a punto de comenzar, todo apunta a que viviremos una noche inolvidable.

Los equipos de Ana Mena y Edurne se preparan para salir al escenario en una velada en la que conoceremos a los primeros semifinalistas. También llegan los robos que tanto estaban esperando los coaches. Todo ello mientras las jóvenes estrellas iluminan el escenario actuación tras actuación.

Leire Martínez, Antoñito Molina, Becky G y Melody repiten como asesores, disfrutando una vez más de la enorme emoción que supone ser testigo en primera línea de las voces de estos pequeños artistas. ¿Te lo vas a perder?

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Borja Tamayo

El equipo de Ana Mena tras La Gran Batalla

La Gran Batalla del equipo de Ana Mena llevó a la coach y a su asesora Becky G al límite. Tomar decisiones cuando el nivel está por las nubes no es tarea sencilla; sin embargo, finalmente eligió a sus siete talents para enfrentar la primera noche de Asaltos: Triana, Leo, Lola, Marta, Marco, Sol y Deyerid.

¿Quién logrará su paso directo a la semifinal?

Borja Tamayo

Esta noche llegan los primeros Asaltos: Semifinalistas, robos y muchas más sorpresas

La primera noche de los Asaltos de La Voz Kids está ya a la vuelta de la esquina. ¡Arrancamos el minuto a minuto para calentar motores!

En la gala de hoy conoceremos a los primeros semifinalistas de la edición 2026, tendremos que decir adiós a algunos talents y llegan los primeros robos. Pura emoción.

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