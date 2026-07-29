Las emotivas palabras de Antonio Orozco al recordar a su padre: “No hay un solo verso en el que no hable de él”

Antonio Orozco vivió la Gran Final de La Voz Kids con las emociones a flor de piel. Si bien es cierto que las interpretaciones de sus talents, con especial mención a la victoria de Eduardo, con total seguridad son ya recuerdos imborrables que el coach se lleva consigo, la realidad es que también hubo un momento alejado de la música que lo dejó sin palabras.

Eva González pulsó el mando para recordar una canción que el padre de Antonio le ponía de pequeño. Con una foto de su infancia de fondo, el barcelonés no dudó en homenajear a esta figura que “se fue muy joven”. Sin embargo, el cantante “nunca lo ha olvidado”.

“Yo creo que dejó escrito todo, también la vida de mi hijo”, explicaba entre lágrimas: “Porque yo intento educar a mi hijo como él me educó a mí”. De igual modo, el coach dejó claro lo “muy presente” que lo tiene hoy en día: “No hay un solo verso en el que no hable de él”.

Unas emotivas palabras que puedes volver a ver dando play al vídeo de arriba, disfrutando de este gesto de cariño que tuvo el programa con Antonio Orozco en su última gala.

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