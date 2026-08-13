Antena 3 Logo Antena 3
Novamas

Gente

¿Qué estás buscando?

GRABADA EN MADRID JUNTO A SU FAMILIA

Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, muy correcta cuando le preguntan por la relación de su hijo con Inés García

La madre de Lamine Yamal, Sheila Ebana, ha atendido brevemente a la prensa en Madrid. Aunque se ha mostrado muy discreta, sí ha revelado estar muy orgullosa por los logros de su hijo y de verlo feliz al lado de Inés García.

Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal

Vídeo: Europa Press Foto: Europa Press

Publicidad

Berta Montalt
Berta Montalt
Publicado:

Sheila Ebana se ha convertido una vez más en protagonista tras ser vista en Madrid, donde los medios no han desaprovechado la oportunidad de preguntarle por uno de los temas que más interés genera alrededor de su hijo, Lamine Yamal: su relación con Inés García.

Aunque la madre del futbolista se ha mostrado bastante discreta ante las cámaras, sí ha dejado claro lo orgullosa que está de su hijo por los logros conseguidos con la Selección española en el Mundial de Fútbol 2026 y, también, lo contenta que está de ver a su hijo feliz al lado de la influener.

Lamine Yamal junto a sus padres
Lamine Yamal junto a sus padres | Gtres

Fue en mayo de 2026, cuando Inés y Lamine aparecieron juntos y de la mano en la celebración del título de Liga del FC Barcelona, confirmando así su relación públicamente y poniendo fin a meses de rumores.

Inés García junto a Lamine Yamal
Inés García junto a Lamine Yamal | Getty Images

Desde este momento y especialmente durante el Mundial, la pareja ha compartido diferentes momentos a través de redes sociales donde se muestran felices y enamorados.

Blanca Romero, rota de dolor, acude al tanatorio para despedir a su padre

Blanca Romero Tanatorio
Novamas » Gente

Publicidad

Publicidad