GRABADA EN MADRID JUNTO A SU FAMILIA
Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, muy correcta cuando le preguntan por la relación de su hijo con Inés García
La madre de Lamine Yamal, Sheila Ebana, ha atendido brevemente a la prensa en Madrid. Aunque se ha mostrado muy discreta, sí ha revelado estar muy orgullosa por los logros de su hijo y de verlo feliz al lado de Inés García.
Publicidad
Sheila Ebana se ha convertido una vez más en protagonista tras ser vista en Madrid, donde los medios no han desaprovechado la oportunidad de preguntarle por uno de los temas que más interés genera alrededor de su hijo, Lamine Yamal: su relación con Inés García.
Aunque la madre del futbolista se ha mostrado bastante discreta ante las cámaras, sí ha dejado claro lo orgullosa que está de su hijo por los logros conseguidos con la Selección española en el Mundial de Fútbol 2026 y, también, lo contenta que está de ver a su hijo feliz al lado de la influener.
Fue en mayo de 2026, cuando Inés y Lamine aparecieron juntos y de la mano en la celebración del título de Liga del FC Barcelona, confirmando así su relación públicamente y poniendo fin a meses de rumores.
Desde este momento y especialmente durante el Mundial, la pareja ha compartido diferentes momentos a través de redes sociales donde se muestran felices y enamorados.
Publicidad