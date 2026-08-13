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CRISIS CEUTA

"Ceuta parece una pasarela de modelos, cada día un ministro y no hacen nada": África, la ceutí que lloró en los brazos de Margarita Robles

La visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, estuvo marcada, en cierta medida, por su interacción con los vecinos ceutíes. Algunos de ellos le suplicaban y lloraban en sus brazos. En Espejo Público hablamos con África, una de las mujeres que protagonizó una de estas escenas.

África abrazada a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

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Anna Martín
Publicado:

El pasado 12 de agosto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó la ciudad autónoma de Ceuta para presenciar cómo se estaba viviendo la situación y lanzar un mensaje de apoyo a todos los vecinos ceutíes. En el contexto de esta visita, pudo tener un contacto más estrecho con muchos de ellos en las calles de la ciudad.

Pepi y África fueron las protagonistas de las escenas más conmovedoras que se pudieron vivir durante la jornada. Ambas le suplicaban que actuara ante la situación que estaban viviendo y que, según aseguraban, no era la normalidad. Después, ambas rompían a llorar entre los brazos de la ministra, fruto de la desesperación que sentían. En Espejo Público hemos podido hablar telefónicamente con la segunda de ellas, quien ha confesado estar "muy decepcionada".

África no cree a Margarita Robles

A pesar de que consideraba que "algo de humanidad tiene que tener", confesaba que no se cree lo que le dijo la ministra, quien le aseguraba: "No se preocupe, que esto se va a arreglar". "Yo sé que no va a hacer nada", decía África al respecto.

La vecina de Ceuta le pedía más seguridad en las calles, con la presencia del Ejército, y también le pidió "que les dejaran hacer", en referencia a que no se les impusieran limitaciones a la hora de actuar.

"¿Esto cuándo se va a arreglar?", suplicaba África, desconfiando de las palabras de la ministra, que le aseguraba una solución rápida. Sin embargo, la ceutí no cree que esa solución vaya a llegar en cuestión de dos días, ya que aseguraba que los migrantes que están en las calles de la ciudad "la han destrozado porque no les importa nada".

"No queremos que vengan más ministros"

En cuanto a las visitas del resto de ministros y políticos a Ceuta, la mujer se mostraba disgustada y se preguntaba: "¿Qué es esto, una pasarela de modelos? Cada día un ministro". "¿Para qué? Si no hacen nada", se quejaba África.

La vecina pedía "medidas concretas" al respecto y recalcaba que son los ceutíes quienes viven día a día lo que está ocurriendo en la ciudad. "Ellos vienen diez minutos y se van a casa a dormir muy tranquilos", recriminaba a los ministros, a quienes achacaba que sus visitas, según aseguraba, "no han cambiado nada".

"No queremos que vengan aquí más ministros a decir dos tonterías. Lo que queremos es que arreglen esto, que es algo muy serio y muy delicado", remataba África.

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