Lucas Paulano, el ganador de La Voz Kids 2025, representará a España en Eurovisión Junior

Lucas Paulano, ganador de La Voz Kids 2025, ha sido el elegido para representar a España en Eurovisión Junior 2026. El certamen se celebrará en Malta el próximo 24 de octubre y volverá a contar con un concursante surgido de La Voz Kids, como ya ocurrió en anteriores ediciones con Melani García o Soleá entre otros, dejando claro una vez más, el gran talento que hay en este programa.

De hecho, no es casualidad que Lucas Paulano se convirtiera en el ganador más joven de la historia de La Voz Kids con solo 8 años. A lo largo de su edición demostró una enorme versatilidad, una sensibilidad muy especial y, sobre todo, una cultura musical riquísima. Así que, no nos sorprende en absoluto que el equipo de Eurovisión haya querido apostar por este diamante en bruto para defender los colores de España.

Aún está por desvelarse cuál será la canción con la que representará a nuestro país, pero nosotros seguimos emocionándonos al recordar su interpretación de ‘Algo de mí’, de Camilo Sesto, en la Gran Final. El joven cantante conquistó a todo el mundo aquella noche, además de darle a su coach, Manuel Turizo, su primera victoria en el programa. Está claro que todo lo que toca, se convierte en oro, así que, seguro que no será diferente en Eurovisión.

Ahora, nuestro pequeño talent se enfrenta un nuevo e ilusionante reto con el objetivo de volver a emocionarnos a todos con su voz y dejar a España en lo más alto el próximo 24 de octubre en Malta.

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