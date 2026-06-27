Sol lleva el rock a los Asaltos de La Voz Kids y deja a Ana Mena y Becky G “flipando”

Hay voces que destacan por su técnica y otras que lo hacen por tener una identidad imposible de copiar. Sol pertenece a este segundo grupo. La talent se enfrentó a los Asaltos de La Voz Kids interpretando ‘The ghost of you’ de My Chemical Romance y volvió a dejar claro que tiene una personalidad artística única.

Desde el primer momento, Sol consiguió crear una atmósfera diferente sobre el escenario gracias a su estilo, su actitud y una voz que se aleja de cualquier comparación. La actuación fue creciendo hasta desembocar en un final que provocó la reacción inmediata de los coaches y asesores: “¡Pedazo final!”, celebraron tras escucharla.

Ana Mena destacó precisamente aquello que hace especial a la joven artista. “Tienes una voz tan personal y tan tuya... y eso es lo más importante que tiene una artista”, le dijo después de una actuación que volvió a demostrar su autenticidad.

Becky G tampoco pudo ocultar su admiración: “Estamos Becky y yo flipando”, confesó Ana Mena antes de que la asesora reconociera lo mucho que le había impactado la actuación: “Me perdí y me fui a otro planeta”.

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