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Equipo Orozco

Estos son los talents que continúan en el equipo de Orozco tras La Gran Batalla

Celia León, Tomás, Leire, Diego, Isabel, Eduardo y Lucía son los siete talents que han elegido Orozco y Antoñito Molina para los Asaltos de La Voz Kids.

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Estos son los talents que continúan en el equipo de Orozco tras La Gran Batalla

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Celia Gil
Celia Gil
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Después de las actuaciones de La Gran Batalla, llegó el momento más complicado para Antonio Orozco. El coach y su asesor, Antoñito Molina, tuvieron que reducir su equipo de 14 a solo 7 talents, una decisión que les obligó a valorar cada detalle de una de las fases más exigentes de La Voz Kids.

Las deliberaciones se alargaron hasta el último momento. Las actuaciones dejaron un nivel muy alto y elegir a los artistas que continuarían en la competición se convirtió en una tarea especialmente difícil para el coach catalán.

Finalmente, los nombres elegidos para representar al equipo Orozco en los Asaltos fueron Celia León, Tomás, Leire, Diego, Isabel, Eduardo y Lucía. Siete artistas muy diferentes entre sí, pero con algo en común: consiguieron convencer al coach de que merecen seguir luchando por convertirse en la mejor voz kids del país.

La emoción se apoderó del plató mientras Orozco iba dando el nombre de los elegidos. Alegría para quienes continúan en la aventura y lágrimas para aquellos que tuvieron que despedirse del programa.

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