Sigue en directo la gran final de La Voz Kids: ¿Quién será el ganador de 2026?

Las Audiciones a ciegas ya dejaron claro que esta edición iba a ser una absoluta locura. ¡Y vaya si se cumplió! Semana tras semana, hemos sido testigos de cómo los talents se superaban vocalmente, personalmente y, por supuesto, artísticamente.

Tras una Semifinal llena de emoción, la gran final promete regalarnos momentos que se quedarán grabados en la historia del programa.

Triana y Evolett en el equipo Fonsi, Marco y Erick en el de Ana Mena, Martina y Mia por parte de Edurne y Leire y Eduardo como representantes del Team Orozco harán de esta gala todo un espectáculo. Solo uno de ellos puede salir ganador, ¿quién será?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas