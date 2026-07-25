Minuto a minuto
Sigue en directo la gran final de La Voz Kids: ¿Quién será el ganador de 2026?
La Voz Kids 2026 ha sido una edición histórica y, de cara a su última gala, todo apunta a que viviremos una de sus noches más especiales. ¡Sigue en directo la velada!
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Las Audiciones a ciegas ya dejaron claro que esta edición iba a ser una absoluta locura. ¡Y vaya si se cumplió! Semana tras semana, hemos sido testigos de cómo los talents se superaban vocalmente, personalmente y, por supuesto, artísticamente.
Tras una Semifinal llena de emoción, la gran final promete regalarnos momentos que se quedarán grabados en la historia del programa.
Triana y Evolett en el equipo Fonsi, Marco y Erick en el de Ana Mena, Martina y Mia por parte de Edurne y Leire y Eduardo como representantes del Team Orozco harán de esta gala todo un espectáculo. Solo uno de ellos puede salir ganador, ¿quién será?
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Las finalistas del equipo Fonsi
El equipo Fonsi ya se prepara para la Final de La Voz Kids 2026, con dos de las mejores talents de esta edición.
Triana, a sus 7 años, podría convertirse en la ganadora de la noche tras entrar al equipo del puertorriqueño en los Asaltos. También Evolett, que ha conseguido emocionar en cada una de sus actuaciones sobre el escenario.
¡Arrancamos con la Gran Final de La Voz Kids!
El tiempo vuela y resulta increíble lo rápido que nos hemos plantado en la Gran Final de La Voz Kids 2026.
Una edición histórica que promete despedirse por todo lo alto. ¡Empezamos!
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