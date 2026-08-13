Tasio no aguanta más la presión y confiesa a Paula su secreto más oscuro: “Antoine Brossard murió por mi culpa”

Desde que el nombre de Antoine Brossard volvió a resonar en la colonia, Tasio no ha podido evitar sentirse muy culpable de su muerte.

El homenaje que Perfumerías De la Reina pretende ofrecer al difunto ha desatado todo tipo de pesadillas en el hijo de Damián, que, ante esta situación, se ha mostrado muy frío con su pareja.

Paula, ajena a esta realidad, no ha dudado en plantarle a cara al joven para conocer el motivo de su distanciamiento y Tasio, que no ha podido aguantar más la presión, ha terminado confesándoselo: “Antoine Brossard murió por mi culpa”.

El hijo de Damián ha continuado explicándole con todo lujo de detalles que le robó el pastillero que le prevenía de sus ataques al corazón: “Te juro que no quería que ocurriera esto”, le ha revelado derrumbándose.

Tras esta dura confesión, Paula se ha quedado sin palabras, pero Tasio le ha pedido que no le cuente a nadie lo que ocurrió ese día. ¿Podrá guardar su secreto? ¿Afectará esto a su relación?

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