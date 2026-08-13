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Doble crimen de Tauste: Carlota, hija del matrimonio asesinado, y su pareja ingresan en prisión provisional

Continúan las investigaciones por el doble asesinato a un matrimonio ocurrido en Tauste, Zaragoza. Carlota, una de las hijas, y su novio, siguen detenidos por presuntos autores del crimen. Por ahora, permanecerán en prisión provisional.

Tauste

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Las investigaciones por el doble crimen de Javier Sánchez y Esther Larrosa continúan. Por el momento, los detenidos y presuntos autores del crimen, Carlota, de cuarenta años, hija del matrimonio y su novio Luis Carlos han acudido al juzgado y ninguno de los dos han querido prestar declaración. La jueza del caso ha decidido enviarles a los dos a prisión según Jorge Lisbona, periodista de El Español.

Carlota y su pareja llegaron el viernes a Tauste en autobús, a las diez de la noche de ese mismo día son captados por las cámaras de seguridad con dos mochilas y a tan solo quince minutos de la vivienda del matrimonio. Siete horas después, alrededor de las cinco menos cuarto de la mañana son vistos de nuevo por las grabaciones pero, con distinta ropa y sólo una mochila.

Ahora, se analiza dos cuestiones: ¿dónde se cambiaron? y ¿qué hicieron con las pertenencias que faltaban? Además, Lisbona nos explica que Javier era un hombre de complexión grande "Todo el mundo se acordaba de sus abrazos de oso" algo que pone en duda si Carlota pudo con él o no, por lo que se abren hipótesis sobre qué papel jugó Luis en ese crimen.

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