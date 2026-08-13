“Nos hemos visto en paños menores”: Óscar Martínez y Javier destapan su insólita conexión antes de Pasapalabra

Así se llega a Pasapalabra: con un buen cotilleo. La nueva visita de Óscar Martínez al concurso no ha podido comenzar de forma más interesante. En cuanto Roberto Leal le ha saludado al empezar el programa, el invitado le ha puesto la miel en los labios porque la historia tenía dos protagonistas: él mismo… ¡y Javier!

“¿Ya es conocíais?”, ha preguntado Roberto sorprendido, asegurando sobre el concursante: “Este hombre conoce a todo el mundo”. Ha recordado que el madrileño ya le dejó asombrado con Esperanza Aguirre, a la que conocía a través de los reconocimientos académicos y también por la que la política había sido espectadora de algunos de sus conciertos como tenor.

En este caso, el vínculo ha sido bastante más jugoso: “Nos hemos visto en paños menores”. Óscar lo ha soltado de sopetón, y Javier ha aclarado: “Porque compartíamos gimnasio”. Fue hace ya unos años, pero la anécdota no queda ahí. El invitado ha recordado la curiosa conversación que tuvieron… ¡y tenía mucho de premonitoria! Para descubrirlo todo con detalle, ¡dale al play!

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