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Las palabras de Edurne tras la actuación de Valeria: “Tu voz es de las más especiales”

La talent emociona con una delicada versión de Lewis Capaldi y vuelve a demostrar su sensibilidad en La Voz Kids.

Valeria en La Voz Kids

Las palabras de Edurne tras la actuación de Valeria: “Tu voz es de las más especiales”

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Celia Gil
Celia Gil
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Valeria volvió a conquistar el escenario de La Voz Kids con una actuación llena de emoción y la delicadeza. La talent eligió ‘Someone You Loved’ de Lewis Capaldi para enfrentarse a los Asaltos y consiguió crear uno de esos momentos donde la sensibilidad se convierte en la gran protagonista.

La joven talent defendió la canción con una capacidad para transmitir que volvió a llamar la atención de coaches y asesores.

Edurne no tardó en dedicarle unas palabras muy bonitas tras la actuación: “Para mí tu voz es una de las más especiales”, le confesó la coach antes de reconocer el nivel que había mostrado sobre el escenario. “Has estado impecable”, añadió.

Leire Martínez también quiso poner en valor uno de los aspectos más difíciles de la actuación: la gestión emocional.

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