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Actuación | Asaltos

“No necesita hacer demasiado”: la sensibilidad de Marta traspasa en los Asaltos de La Voz Kids

Becky G destaca la calma y la naturalidad de la talent sobre el escenario de La Voz Kids con ‘Fingers crossed’.

Marta en La Voz Kids

“No necesita hacer demasiado”: la sensibilidad de Marta a traspasa en los Asaltos de La Voz Kids

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Celia Gil
Celia Gil
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Marta volvió a demostrar en los Asaltos de La Voz Kids que ha llegado al corazón del público. La talent se subió al escenario para interpretar ‘Fingers crossed’ en una actuación llena de sensibilidad, elegancia y emoción que terminó conquistando por completo a su coach.

La interpretación dejó una huella en Ana Mena, que no dudó en ponerse en pie al terminar para ovacionar a una de las artistas más especiales de su equipo: “Qué bonito”, señaló tras escucharla cantar.

Becky G también quiso destacar una de las cualidades que más le llamaron la atención durante la actuación: “Te vi muy relajada allí arriba”, comentó la asesora, impresionada por la seguridad y naturalidad con la que Marta llego a los Asaltos.

“No necesita hacer demasiado, ella se concentra y ya te llega”, señaló Ana Mena. ¡Vuelve a ver la actuación de Marta en el vídeo de arriba!

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