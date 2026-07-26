El flamenco conquista La Voz Kids: Eduardo 'El Campanero' gana la edición de 2026

Después de una edición llena de emoción, sueños cumplidos y actuaciones para el recuerdo, La Voz Kids 2026 ya tiene ganador. Eduardo 'El Campanero', del equipo de Antonio Orozco, se ha proclamado vencedor de la edición tras conquistar al público en una gran final de altísimo nivel, convirtiéndose en la mejor voz kids de este país.

La última gala arrancó con un momento histórico. Pablo López abrió la noche interpretando 'Como soy' junto a todos los ganadores de la historia de La Voz Kids, un emotivo homenaje al legado del programa.

A partir de ahí, los ocho finalistas defendieron sus últimas actuaciones en solitario, compartieron escenario con sus coaches y con artistas invitados, regalando una noche repleta de emoción y música.

La Gran Final contó además con actuaciones muy especiales. Melody cantó junto a Triana y Evolett; Belén Aguilera compartió escenario con Marco y Erick; Antoñito Molina emocionó junto a Leire y Eduardo; y Leire Martínez interpretó 'Jueves' con Martina y Mía.

Tampoco faltó el esperado regreso de Manuel Turizo y Lucas, ganador de la pasada edición, que volvieron al plató para interpretar 'Mírame ahora', demostrando que el vínculo entre coach y talent continúa mucho después del programa.

Una noche repleta de grandes invitados de la música

Los duetos entre coaches y finalistas pusieron el broche a una noche inolvidable. Ana Mena cantó junto a Marco, Edurne compartió escenario con Martina, Antonio Orozco emocionó con Eduardo interpretando 'Pedacitos de ti', y Luis Fonsi cerró la edición junto a Evolett con una preciosa versión de 'No me doy por vencido'.

Finalmente, llegó el momento más esperado de la noche. Tras cerrar las votaciones, Eva González anunció que Eduardo 'El Campanero' era el ganador de La Voz Kids 2026.

El talent sevillano de 13 años y apasionado del flamenco, culminó así un recorrido impecable de la mano de Antonio Orozco, que volvió a conquistar el programa gracias al talento, el arte y la personalidad de uno de los concursantes más especiales de la edición.

Antoñito Molina no dudó en dedicarle unas palabras muy bonitas: “Vaya manera de representar el flamenco de nuestra tierra”, señaló, “vas a cantar toda la vida”. Mientras que Orozco aseguró que “le espera una carrera brillante en el mundo del flamenco”.

Entre abrazos, lágrimas y una enorme ovación, La Voz Kids despidió una temporada inolvidable que volvió a demostrar que la música tiene el poder de emocionar y cambiar vidas.

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