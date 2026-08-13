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Mejores momentos | 13 de agosto

Una “cervecita en la playa”… ¡y pleno!: así gana La Mari de Chambao en La Pista

Es lo único que ha logrado recordar de la canción ‘Vida de rico’ de Camilo, y ha sido suficiente para ganar su duelo contra Óscar Martínez.

La clave del pleno de La Mari de Chambao en La Pista: “Cervecita en la playa”

La clave del pleno de La Mari de Chambao en La Pista: “Cervecita en la playa”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Si uno piensa en verano, entre las posibles imágenes que se le pueden venir a la cabeza está una cervecita en la playa. Es justo lo que le va valido a La Mari de Chambao para ganar en La Pista. Es imposible comenzar mejor una visita a Pasapalabra: pleno y otra anécdota para la tarde, después del cotilleo sobre de qué se conocían ya Óscar Martínez y Javier. “Nos hemos visto en paños menores”, han revelado.

“Nos hemos visto en paños menores”: Óscar Martínez y Javier destapan su insólita conexión antes de Pasapalabra

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La Mari y Óscar se han enfrentado, precisamente, con una canción del año 2020. La cantante, más rápida con el pulsador, sabía de qué tema se trataba. Sin embargo, de la letra sólo ha logrado recordar “cervecita en la playa”. También ha respondido que era de Camilo y, aunque no se ha acordado de más frases ni de que el título es ‘Vida de rico’, ha sido suficiente para obtener el triunfo.

“Cervecita en la playa es muy socorrido”, ha bromeado la propia Mari, que no se ha librado de las bromas de Roberto Leal. Además, Valeria Vegas ha apostillado: “Ella lo practica”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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