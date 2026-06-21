Triana, Lola, Deyerid, Leo, Sol, Marta y Marco: los elegidos de Ana Mena para los Asaltos

Después escuchar las tres batallas del equipo de Ana Mena, llegó el instante más complicado para Ana Mena y Becky G. La coach y su asesora tuvieron que reducir el equipo a la mitad y elegir únicamente a siete talents para continuar en los Asaltos de La Voz Kids.

La decisión no fue sencilla, y para Ana Mena era la primera vez que se enfrentaba a esta decisión. El nivel mostrado por los artistas durante La Gran Batalla obligó a ambas a valorar cada actuación al detalle, dejando algunos de los momentos más emotivos de la noche.

Finalmente, los elegidos para continuar en La Voz Kids fueron Triana, Lola, Deyerid, Leo, Sol, Marta y Marco. Siete voces que representan a la perfección la diversidad y personalidad que ha caracterizado al equipo de Ana Mena desde el inicio de las Audiciones.

La emoción llenó el plató de La Voz Kids cuando la coach fue diciendo los nombres, y aunque tuvo que despedirse de la mitad de su equipo, Ana Mena y Becky G. ya tienen su equipo para los Asaltos de La Voz Kids.

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