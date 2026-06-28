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Actuación | Asaltos

Coaches y asesores de La Voz Kids en pie en una ovación única a esta talent: “Es una locura”

La talent emociona a todo el plató de La Voz Kids con una poderosa versión de ‘Unstoppable’.

Mia en La Voz Kids

Coaches y asesores de La Voz Kids en pie en una ovación única a esta talent: “Es una locura”

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Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

La actuación de Mía dejó uno de los momentos más impactantes de la noche en La Voz Kids. La talent se enfrentó a los Asaltos interpretando ‘Unstoppable’ de Sia y consiguió transformar los nervios y la emoción en una actuación que terminó conquistando a todo el plató.

La talent mostró seguridad, fuerza y una gran capacidad para transmitir sobre el escenario. Sin embargo, cuando terminó de cantar y fue consciente de todo lo que acababa de vivir, las emociones se apoderaron de ella y no pudo evitar derrumbarse.

Todos se pusieron en pie para aplaudir una actuación que había conseguido enamorarles. Edurne, su coach, valoro el enorme trabajo que había hecho: “Es una locura”, aseguró.

La coach quiso destacar la gran actitud de Mía en el escenario: “Sentir lo que haces, disfrutar en el escenario... nos has regalado una actuación”. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!

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