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Leo deslumbra en los Asaltos de La Voz Kids con Wicked: “Es alucinante”

Ana Mena y Becky G se quedan sin palabras tras escuchar al talent de La Voz Kids interpretar ‘Defying Gravity’.

Leo de La Voz Kids

Leo deslumbra en los Asaltos de La Voz Kids con Wicked: “Es alucinante”

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Celia Gil
Celia Gil
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Leo volvió a demostrar por qué es una de las grandes sorpresas de esta edición de La Voz Kids. El talent se enfrentó a los Asaltos con una de las canciones más exigentes de la noche, ‘Defying Gravity’, la icónica banda sonora del musical Wicked, y dejó claro que está preparado para asumir cualquier reto.

Su actuación estuvo marcada por el enorme control vocal, la seguridad y una interpretación llena de personalidad que consiguió impresionar tanto a los coaches como a los asesores. Desde los primeros segundos, Leo mostró una madurez artística y defendió una canción donde prácticamente no existe margen para el error.

Ana Mena no pudo ocultar su admiración al terminar la actuación: “Impresionante, brillante”, aseguró la coach. “No tiene margen de error, es alucinante escucharte”, añadió, emocionada.

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