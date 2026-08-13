Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Fútbol

Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos hasta 2030

El de Terrassa se hará cargo del combinado nacional neerlandés después de la marcha de Ronald Koeman.

Xavi Hernández

Xavi Hernández Europa Press

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

Xavi Hernández ya ha encontrado nuevo destino. El exjugador y antiguo entrenador del Barcelona ha sido elegido por Países Bajos para hacerse cargo de su selección masculina, después de la salida de Ronald Koeman tras la eliminación del combinado neerlandés en el Mundial de 2026.

La Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó este jueves el acuerdo con el técnico español, de 46 años, que permanecerá en el cargo hasta la Copa del Mundo de 2030. "Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos", anunció el organismo en un comunicado, en el que también dio la bienvenida al nuevo seleccionador.

El nombramiento supone el regreso de Xavi a los banquillos después de su salida del Barcelona en 2024. Desde entonces, el técnico catalán había sido relacionado con diferentes clubes europeos, aunque había optado por esperar hasta encontrar un proyecto que considerase adecuado. Ahora afrontará uno de los retos que había señalado entre sus aspiraciones profesionales: dirigir a una selección nacional.

Su estreno está previsto para el próximo 24 de septiembre, cuando Países Bajos se enfrente a Alemania en la Liga de las Naciones. La KNVB confía en el perfil de Xavi para iniciar una nueva etapa al frente del combinado nacional. Durante su etapa en el Barcelona, el entrenador apostó por jóvenes talentos como Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Gavi, todos ellos posteriormente campeones del mundo. En su trayectoria como técnico de clubes, además, conquistó ocho títulos, entre ellos una Liga y una Supercopa de España con el conjunto azulgrana.

El nuevo seleccionador neerlandés conoce bien a su antecesor. Xavi fue precisamente quien sustituyó a Ronald Koeman en el banquillo del Barcelona en octubre de 2021. Ahora, cinco años después, ambos intercambian sus papeles con el neerlandés dejando el cargo de seleccionador y el español tomando el relevo.

La llegada de Xavi también supone un vínculo con una tradición futbolística que siempre ha admirado. Formado bajo la influencia de la escuela de Johan Cruyff, el catalán tendrá ahora la oportunidad de desarrollar su idea de juego en el país que marcó buena parte de su concepción futbolística.

Julián Alvarez vuelve a entrenarse con el Atlético en plena incertidumbre sobre su futuro

Julián Álvarez

Publicidad

Deportes

Rafa Jódar

Jódar se queda a las puertas de su primera final de Masters 1000 tras caer ante Nakashima

Xavi Hernández

Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos hasta 2030

Skater durante el eclipse

Vídeo: las impresionantes imágenes del skater Danny León mientras desafía al eclipse con una maniobra

Luka Doncic
NBA

Bombazo: el dueño de los Lakers vende la franquicia por la mayor suma de la historia de la liga

Marta García
Atletismo

Marta García se cuelga la plata europea en los 5.000 metros y confirma su regreso a la élite

Leo Messi junto a su padre
Fútbol

La emotiva carta de Messi a su padre con la que abre la puerta a su retiro: "No sé cómo seguir"

El futbolista revela que el estado de salud de su padre empeoró drásticamente al principio del mundial.

Julián Álvarez
Fútbol

Julián Alvarez vuelve a entrenarse con el Atlético en plena incertidumbre sobre su futuro

El argentino ha vuelto a la disciplina de grupo y se ha reencontrado con Simeone.

Jude Bellingham

El Real Madrid ya comienza la pretemporada al completo: Bellingham se incorpora a las órdenes de Mourinho

Lamine Yamal

La fiesta de Lamine Yamal para celebrar su 19 cumpleaños: Una masía gigante del siglo XII y más de 100 invitados

El nuevo balón de LaLiga

Así es el nuevo balón de LaLiga: conectado, con 560 señales por segundo y aliado del VAR

Publicidad