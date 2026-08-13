Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos hasta 2030

Xavi Hernández ya ha encontrado nuevo destino. El exjugador y antiguo entrenador del Barcelona ha sido elegido por Países Bajos para hacerse cargo de su selección masculina, después de la salida de Ronald Koeman tras la eliminación del combinado neerlandés en el Mundial de 2026.

La Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó este jueves el acuerdo con el técnico español, de 46 años, que permanecerá en el cargo hasta la Copa del Mundo de 2030. "Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos", anunció el organismo en un comunicado, en el que también dio la bienvenida al nuevo seleccionador.

El nombramiento supone el regreso de Xavi a los banquillos después de su salida del Barcelona en 2024. Desde entonces, el técnico catalán había sido relacionado con diferentes clubes europeos, aunque había optado por esperar hasta encontrar un proyecto que considerase adecuado. Ahora afrontará uno de los retos que había señalado entre sus aspiraciones profesionales: dirigir a una selección nacional.

Su estreno está previsto para el próximo 24 de septiembre, cuando Países Bajos se enfrente a Alemania en la Liga de las Naciones. La KNVB confía en el perfil de Xavi para iniciar una nueva etapa al frente del combinado nacional. Durante su etapa en el Barcelona, el entrenador apostó por jóvenes talentos como Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Gavi, todos ellos posteriormente campeones del mundo. En su trayectoria como técnico de clubes, además, conquistó ocho títulos, entre ellos una Liga y una Supercopa de España con el conjunto azulgrana.

El nuevo seleccionador neerlandés conoce bien a su antecesor. Xavi fue precisamente quien sustituyó a Ronald Koeman en el banquillo del Barcelona en octubre de 2021. Ahora, cinco años después, ambos intercambian sus papeles con el neerlandés dejando el cargo de seleccionador y el español tomando el relevo.

La llegada de Xavi también supone un vínculo con una tradición futbolística que siempre ha admirado. Formado bajo la influencia de la escuela de Johan Cruyff, el catalán tendrá ahora la oportunidad de desarrollar su idea de juego en el país que marcó buena parte de su concepción futbolística.