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Equipo Fonsi

Luis Fonsi reduce su equipo a la mitad y elige a sus voces para los Asaltos de La Voz Kids

Erick, Evolett, Valery, Mila, Enzo, Daniel y Lola son los siete talents de La Voz Kids que siguen en el equipo Fonsi.

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Luis Fonsi reduce su equipo a la mitad y elige a sus voces para los Asaltos de La Voz Kids

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Celia Gil
Celia Gil
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Llegó el momento más complicado para Luis Fonsi. Después de semanas formando su equipo y de vivir unas intensas batallas sobre el escenario, el coach puertorriqueño tuvo que reducir sus 14 voces a solo 7 talents para continuar en la competición.

La decisión llegó tras escuchar las tres grandes batallas de su equipo, actuaciones llenas de emoción, energía y muchísimo talento que pusieron las cosas muy difíciles tanto al coach como a sus asesores.

Elegir quién seguía adelante y quién se despedía de la aventura se convirtió en una de las tareas más complicadas de toda la edición.

Finalmente, los artistas elegidos para representar al equipo Fonsi en los Asaltos fueron Erick, Evolett, Valery, Mila, Enzo, Daniel y Lola. Siete voces muy diferentes entre sí que consiguieron convencer al coach de que merecen seguir luchando por convertirse en la mejor voz kids del país.

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