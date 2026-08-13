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La médico forense

¿Qué esconde una sala de autopsias? Eva Fernández nos muestra un espacio clave para Ágata y Lola

La actriz que da vida a Pilar en la serie nos enseña nos rincones ocultos del lugar en el que trabaja su personaje a diario.

¿Qué esconde una sala de autopsias? Eva Fernández nos muestra un espacio clave para Ágata y Lola

¿Qué esconde una sala de autopsias? Eva Fernández nos muestra un espacio clave para Ágata y Lola

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Patri Bea
Patri Bea
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Eva Fernández da vida a Pilar en Ágata y Lola, una médico forense que, en un primer momento, no termina de aceptar la colaboración entre la joven del archivo y la inspectora Castro, aunque poco a poco se va dando cuenta del talento de Ágata.

La actriz que da vida a este personaje nos ha abierto la sala de autopsias en la que rueda muchas de sus escenas para enseñarnos algunos secretos que esconde. "Esto es un tanatorio real. No es decorado", ha querido puntualizar Eva Fernández.

La gallega ha recordado que el primer día de rodaje vio cómo maquillaban a una persona fallecida en la sala contigua y eso le impactó mucho. ¡Descubre todo lo que nos ha contado dándole al play al vídeo de arriba!

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