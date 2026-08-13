Beatriz Rico se abre para hablar del por qué de su parón profesional: "La muerte de mi padre me marcó"

Hoy recibimos en plató a Beatriz Rico, cantante, actriz y escritora española, para hablar de su trayectoria profesional. Si algo tenía claro desde pequeña es que quería ser artista, y lo consiguió, por lo que, sin lugar a dudas, es una persona polifacética:"Me gusta tocar todos los palos", asegura.

Sin embargo, aunque sus padres la apoyaron desde el principio, reconoce que le pidieron que acabara sus estudios por lo que pudiera pasar. Su primer casting llegó pronto "Llevaba un año estudiando arte dramático y me llamaron de un programa", después pasó a presentar programas infantiles.

En su mayor momento de éxito en la televisión y en el punto más álgido de su carrera decidió abandonar porque tenía claro que quería hacer cine y subirse a los escenarios "Me estaba convirtiendo en la niña mona de la tele", explica mientras reconoce que "No era feliz".

Ha tenido el placer de trabajar con figuras muy reconocidas y admiradas por el publico español. Pero, sin lugar a dudas, siempre recordará a Veronica Forqué, su ídolo. "Todos sabíamos que sufría de depresiones" y "Piensas en que podrías haber hecho más o llamar más" explica emocionada.

El momento más duro de su vida fue la muerte de su padre. Recibió una llamada para que fuese al hospital cuanto antes por si ocurría lo peor. "Me llamaron de un momento para otro", y asegura que "Parecía que nos estaba esperando" ya que, en cuanto llegaron ella y su hermano, se fue. Tras esta pérdida, la actriz entró en un estado de pensamientos negativos y ansiedad. Tuvo que parar todo para empezar a recuperarse "La muerte de mi padre me marcó mucho".

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