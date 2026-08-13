Fidel Castro, 100 años después: el hombre que cambió Cuba y dividió al mundo

Se cumplen cien años del nacimiento de Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana y máximo dirigente de la isla durante casi medio siglo. Su figura sigue despertando admiración y rechazo a partes iguales. Para unos, representa la defensa de la soberanía nacional, la justicia social y la resistencia frente a Estados Unidos; para otros, simboliza la ausencia de libertades políticas, la represión y el deterioro económico que ha marcado a Cuba durante décadas.

Su influencia trasciende las fronteras de la isla y continúa siendo objeto de análisis en la política, la historia y las relaciones internacionales.

El líder que convierte una isla en protagonista de la historia

Fidel Castro nace el 13 de agosto de 1926 en Birán, en el oriente de Cuba. Formado como abogado y dotado de una extraordinaria capacidad oratoria, pronto se convierte en una de las voces más combativas contra la dictadura de Fulgencio Batista.

Su liderazgo, su carisma y su habilidad para conectar con amplios sectores de la población le permiten construir una imagen política que trasciende las fronteras cubanas. Durante décadas se mantiene como una de las figuras más reconocibles de la política internacional y uno de los dirigentes que más tiempo permanece al frente de un país.

La revolución que transforma Cuba

La Revolución Cubana constituye el acontecimiento que define la trayectoria de Fidel Castro. Tras el desembarco del Granma en 1956 y la guerra de guerrillas desarrollada en Sierra Maestra junto a Ernesto "Che" Guevara, Camilo Cienfuegos y otros combatientes, las fuerzas revolucionarias entran en La Habana el 1 de enero de 1959, provocando la caída del régimen de Batista.

A partir de ese momento, comienza una profunda transformación política, económica y social basada en un modelo socialista que nacionaliza sectores estratégicos, impulsa campañas de alfabetización y desarrolla un sistema universal de salud y educación, al tiempo que concentra el poder político en torno al Partido Comunista.

El protagonista latinoamericano de la Guerra Fría

Fidel Castro sitúa a Cuba en el centro del escenario internacional durante la Guerra Fría. Su alianza con la Unión Soviética convierte a la isla en uno de los principales focos de tensión entre Washington y Moscú. La invasión de Bahía de Cochinos en 1961 y, especialmente, la Crisis de los Misiles de 1962 colocan al mundo al borde de una guerra nuclear. Paralelamente, Castro impulsa una activa política exterior apoyando movimientos revolucionarios y procesos de descolonización en América Latina y África, mientras mantiene relaciones con líderes como Nikita Jrushchov, Leonid Brézhnev, Mijaíl Gorbachov, Nelson Mandela, Hugo Chávez o el papa Juan Pablo II, consolidando una influencia internacional muy superior al tamaño de Cuba.

Entre el apoyo popular, las críticas y las grandes crisis

La figura de Fidel Castro permanece rodeada de una intensa controversia. Sus partidarios destacan los avances en sanidad, educación y soberanía nacional, mientras que sus detractores denuncian la falta de pluralismo político, las restricciones a las libertades civiles, la persecución de la disidencia y la ausencia de elecciones competitivas. Tras la desaparición de la Unión Soviética, Cuba atraviesa el llamado "Período Especial", una grave crisis económica marcada por la escasez de alimentos, combustible y bienes básicos.

Las dificultades provocan importantes oleadas migratorias, como la crisis de los balseros de 1994, una imagen que simboliza las profundas tensiones sociales y económicas vividas por la isla.

El adiós al comandante y un legado que sigue dividiendo

En 2006, una grave enfermedad obliga a Fidel Castro a delegar provisionalmente el poder en su hermano Raúl Castro, quien asume definitivamente la presidencia en 2008. Fidel fallece en La Habana el 25 de noviembre de 2016, a los 90 años, cerrando uno de los capítulos políticos más largos del siglo XX y comienzos del XXI.

Bajo el liderazgo de Raúl Castro se impulsan algunas reformas económicas y se produce el histórico acercamiento diplomático con Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama, aunque el sistema político cubano mantiene su estructura esencial. Cien años después de su nacimiento, el legado de Fidel Castro continúa siendo objeto de debate entre historiadores, políticos y ciudadanos, confirmando que pocas figuras han despertado una influencia y una polarización comparables en la historia contemporánea.