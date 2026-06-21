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Equipo Edurne

Edurne sufre al máximo para elegir a sus 7 talents para los Asaltos de La Voz Kids

Lucía, Sofía, Sara, Valeria, Martina, Mía y la banda Skabum han sido los elegidos por su coach y su asesora Leire tras los Asaltos de La Voz Kids.

Equipo Edurne

Edurne completa su equipo en La Voz Kids: 14 voces para soñar con la victoria

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Celia Gil
Celia Gil
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Después de las actuaciones de La Gran Batalla, llegó el momento que ningún coach quiere vivir. Edurne y su asesora, Leire Martínez, tuvieron que reducir su equipo de 14 a solo 7 artistas, una decisión que puso a prueba tanto el corazón como la responsabilidad de ambas.

La coach consiguió aguantar las lágrimas durante gran parte de la deliberación, pero la emoción estuvo presente desde el primer momento. El enorme nivel que mostraron sus talents durante las batallas convirtió la elección en una de las más complicadas.

Finalmente, los nombres elegidos para continuar en los Asaltos fueron Lucía, Sofía, Sara, Valeria, Martina, Mía y la banda Skabum. Siete propuestas que han conquistado a la madrileña y que merecen seguir luchando por convertirse en la mejor voz kids del país.

Después de despedirse del resto del equipo, Edurne no pudo contener las lágrimas por el momento tan duro que acaba de vivir.

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