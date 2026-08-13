La ausencia de Dolores Aveiro en la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez aviva los rumores de tensión: "La relación nunca fue buena"

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se dieron el "sí, quiero" el pasado 11 de agosto en una ceremonia íntima celebrada en Cascais, Portugal, tierra natal del futbolista. La pareja habría querido mantener la celebración en la más estricta privacidad y únicamente estuvo acompañada por sus cinco hijos, Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana y Bella, además de algunos familiares y amigos cercanos.

Los recién casados apenas han compartido detalles del enlace. Por el momento, la única imagen publicada muestra las manos de ambos luciendo sus alianzas, acompañadas de un breve y significativo mensaje con sus iniciales y un corazón. Una discreción que encaja con el deseo de Georgina de celebrar una boda alejada de los focos y rodeada únicamente de su círculo más cercano.

Sin embargo, la ausencia de Dolores Aveiro, madre de Cristiano, así como de sus hermanas Elma y Katia, ha llamado especialmente la atención. Su falta en un momento tan importante para el futbolista vuelve a poner el foco sobre los supuestos desencuentros entre la familia de Cristiano y Georgina. Una situación que alimenta los rumores sobre una relación complicada entre la empresaria y su suegra.

El periodista portugués Luis Duarte Sousa asegura que el enlace habría sido una ceremonia civil y con separación de bienes, aunque considera posible que la pareja celebre próximamente una boda religiosa, especialmente por las creencias de Georgina. Además, apunta a que algunos miembros de la familia de Cristiano podrían no haber conocido de antemano la fecha de la boda, después de que Elma Aveiro afirmara recientemente que la pareja todavía no tenía una fecha fijada.

Sobre la relación entre Dolores y Georgina, Duarte Sousa sostiene que "nunca ha sido buena" y atribuye parte de la situación al carácter protector de la madre del futbolista. Según el periodista, Dolores habría mantenido una postura especialmente negativa con las parejas de su hijo. La ausencia de la matriarca de los Aveiro en este esperado enlace, por tanto, vuelve a alimentar las especulaciones sobre la relación entre ambas.

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