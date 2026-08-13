Fermín pierde 15.000 euros en una estafa de amarres amorosos: "Estaba desesperado"

Fermín ha perdido 15.000 euros en amarres de amor que una supuesta vidente, le prometía. En julio de 2025 se puso en contacto con ella por mensajes después de haberla visto anunciada. Confió en su proyecto y empezó a enviarle cantidades de dinero, hacía transferencias de 300 euros.

El protagonista cuenta que le hacía hacer rituales con canela y velas, también le enviaba piedras haciéndolas pasar por talismanes que iban a protegerle del mal de amor "Cuando los recibí, comprobé que eran dos trozos de piedra". Fermín reconoce que siguió pagando por estar "desesperado" y ser un "ignorante".

Fue en octubre de 2025 cuando se dio cuenta de que la pitonisa le estaba estafando porque sólo le pedía dinero pero, no notaba la efectividad de los amarres, no estaban funcionando realmente. Fermín explica que han llegado a amenazarle por no querer seguir pagando. Sin embargo, en vez de denunciar contactó con un hombre que se dedicaba a enfrentar a los estafadores.

Según la colaboradora Teresa Bueyes afirma que en este tipo de casos se considerará un delito si la persona estafada está en condiciones de vulnerabilidad. Por otro lado, el psicólogo José Miguel Cuevas confirma que "Cualquier persona podría caer" por lo que no importaría tanto el estado, edad o personalidad, sino más bien el momento de la vida en el que te encuentres: una pérdida de un ser querido, por ejemplo.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas