¡Javier se queda a dos letras del bote! Obliga a David a una remontada límite en AlaZ

Javier se ha reconciliado ya totalmente con AlaZ, olvidada su mala racha de tardes anteriores, y prueba de ello son sus 23 aciertos en este programa de Pasapalabra. Por lo tanto, ha vuelto a subir la exigencia para David, que se ha visto en la encrucijada de tener que remontar para salvarse.

El arranque de la prueba ha sido muy parecido para ambos concursantes. Un primer turno tibio para lanzarse después con otro de once aciertos. A partir de ahí, sus caminos se han distanciado, con Javier completando antes su primera ronda. Lo ha hecho con 22 letras en verde, frente a las 20 de David algunas jugadas más tarde.

Javier ha sentenciado su exhibición en AlaZ sumando un acierto más, que le dejaba a sólo dos del bote de 892.000 euros. El madrileño no ha arriesgado más y se ha plantado. Todo quedaba pendiente del último turno de David. ¡Descubre en el vídeo el desenlace de este espectacular AlaZ!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas