"Tienes una hija, pero tardarás en conocerla": la predicción que desconcertará a Inés en Las hijas de la criada

Las hijas de la criada llegará muy pronto a Antena 3. Después de su éxito en atresplayer, la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega y Premio Planeta 2023, promete enamorar a los espectadores transportándonos a la Galicia de principios del s.XX.

La vida de los Valdés Lazariego cambiará por completo cuando Renata y doña Inés, la señora del Pazo de Espíritu Santo, se queden embarazabas de don Gustavo y den a luz al mismo tiempo. El dueño del pazo renegará de la hija que ha tenido con Renata, pero ella no se quedará con los brazos cruzados.

Verónica Sánchez, Carlota Baró, Alain Hernández, Martina Cariddi, Judith Fernández y Álex Villazán protagonizan una historia llena de amor, venganza, lucha de clases, feminismo y personajes con historias vitales apasionantes.

A lo largo de los ocho capítulos que dura la serie, descubriremos cómo cambia la vida de los vecinos de Punta do Bico y cómo un plan de venganza cambia por completo los destinos de Clara y Catalina. ¡No te pierdas Las hijas de la criada, muy pronto en Antena 3!

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