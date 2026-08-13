Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Muy pronto en Antena 3

"Tienes una hija, pero tardarás en conocerla": la predicción que desconcertará a Inés en Las hijas de la criada

La serie basada en la novela homónima y Premio Planeta de Sonsoles Ónega llegará muy pronto a nuestras pantallas.

"Tienes una hija, pero tardarás en conocerla": la predicción que desconcertará a Inés en Las hijas de la criada

Publicidad

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

Las hijas de la criada llegará muy pronto a Antena 3. Después de su éxito en atresplayer, la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega y Premio Planeta 2023, promete enamorar a los espectadores transportándonos a la Galicia de principios del s.XX.

La vida de los Valdés Lazariego cambiará por completo cuando Renata y doña Inés, la señora del Pazo de Espíritu Santo, se queden embarazabas de don Gustavo y den a luz al mismo tiempo. El dueño del pazo renegará de la hija que ha tenido con Renata, pero ella no se quedará con los brazos cruzados.

Verónica Sánchez, Carlota Baró, Alain Hernández, Martina Cariddi, Judith Fernández y Álex Villazán protagonizan una historia llena de amor, venganza, lucha de clases, feminismo y personajes con historias vitales apasionantes.

A lo largo de los ocho capítulos que dura la serie, descubriremos cómo cambia la vida de los vecinos de Punta do Bico y cómo un plan de venganza cambia por completo los destinos de Clara y Catalina. ¡No te pierdas Las hijas de la criada, muy pronto en Antena 3!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

Publicidad

Series

"Tienes una hija, pero tardarás en conocerla": la predicción que desconcertará a Inés en Las hijas de la criada

"Tienes una hija, pero tardarás en conocerla": la predicción que desconcertará a Inés en Las hijas de la criada

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, dispuesta a enfrentarse a sus miedos y dar el paso definitivo con Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, dispuesta a enfrentarse a sus miedos y dar el paso definitivo con Andrés

Capítulo 625 de Sueños de libertad; 13 de agosto: Pablo aconseja a Mabel luchar por sus sueños y… ¡por Salva!

Capítulo 625 de Sueños de libertad; 13 de agosto: Pablo aconseja a Mabel luchar por sus sueños y… ¡por Salva!

Tasio no aguanta más la presión y confiesa a Paula su secreto más oscuro: “Antoine Brossard murió por mi culpa”
Capítulo 625

Tasio no aguanta más la presión y confiesa a Paula su secreto más oscuro: “Antoine Brossard murió por mi culpa”

Gabriel desata la ira de Beatriz tras cancelar su cita para ir a la función de Julia: “No soy el segundo plato”
Capítulo 625

Gabriel desata la ira de Beatriz tras cancelar su cita para ir a la función de Julia: “No soy el segundo plato”

Claudia fantasea con besar a Miguel durante su visita, ¿se atreverá confesárselo?
Capítulo 625

Claudia fantasea con besar a Miguel durante su visita, ¿se atreverá confesárselo?

El doctor Salazar se ha presentado en la habitación de la encargada para conocer su evolución, lo que ha desatado la imaginación de la joven.

Marta y Fina ponen fin a su crisis por la herencia de Pelayo: “Ese canalla intentó separarnos y estamos juntas a pesar de todo”
Capítulo 625

Marta y Fina ponen fin a su crisis por la herencia de Pelayo: “Ese canalla intentó separarnos y estamos juntas a pesar de todo”

La hija de Damián propone a Fina destinar el dinero a una asociación que ayude a gente sin recursos.

Orhan y Ferit en Una nueva vida

Ferit rompe el muro con Orhan: padre e hijo hacen las paces tras su peor enfrentamiento

Álex llega con un misterio a Padre no hay más que uno, la serie

Álex llega con un misterio a Padre no hay más que uno, la serie: ¿Quién sabe de qué se trata?

¿Qué esconde una sala de autopsias? Eva Fernández nos muestra un espacio clave para Ágata y Lola

¿Qué esconde una sala de autopsias? Eva Fernández nos muestra un espacio clave para Ágata y Lola

Publicidad