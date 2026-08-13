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Eli explica cómo es ser la mujer de un adicto: "Te acaba consumiendo"

Eli estuvo durante años sin saber que su marido tenía problemas con las drogas y llegó a pensar que las crisis que tenían era producto del estrés por maternidad. Con ayuda, terapia y rehabilitación han podido reconstruir su matrimonio.

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Eli Guijarro convivió durante años con su marido adicto a las drogas sin ser consciente de lo que estaba ocurriendo realmente. Tenía la firmeza de que su matrimonio estaba pasando por una crisis debido al "estrés de maternidad y el trabajo", y recuerda el momento exacto en el que ocurre todo: "Una vez que tenemos a nuestras hijas empezaron los cambios", explica, "Era difícil llegar a un entendimiento".

Una llamada de tres amigos cambió por completo su perspectiva. Le contaron que su marido tenía problemas con las drogas y el alcohol y que por ese motivo debía ingresar en un centro de rehabilitación. Al descubrir el problema, Eli decidió poner cartas en el asunto y buscar una solución. Él acceció a la ayuda aunque al principio consideraba que "no era tan grave". Sin embargo, "Al final la adicción es progresiva y va a más" asegura Eli, y, eso "Te acaba consumiendo". La protagonista reconoce que él accedió a ir a un centro porque su padre le dijo que pensase en las niñas.

Eli sacó a sus hijas adelante sola durante un año mientras él se recuperaba, también aprovechó ese tiempo para ir a terapia, allí se dio cuenta que había estado permitiendo mentiras y había normalizado los cambios de comportamiento y el sufrimiento.

Gracias a que los dos pusieron de su parte para salir adelante, han vuelto a reconstruir su relación, han vuelto a enamorarse y a confiar uno en el otro. Pero, ha dejado muy claro que convivir con un adicto no sólo le afecta a él, también a su círculo más cercano, las decisiones que tome o lo que pueda ocurrirle, preocupa a la familia. "Un adicto es para toda la vida" explica la protagonista, aunque con regulación se puede salir adelante.

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