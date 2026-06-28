Skabum convierte los Asaltos de La Voz Kids en un auténtico concierto

Cuando Skabum sube al escenario, pasan cosas. La banda del equipo de Edurne volvió a demostrar en los Asaltos de La Voz Kids que tiene una personalidad única y una conexión especial con la música.

Su interpretación de ‘Sweet dreams’ dejó claro desde el primer momento que iban a convertir el plató en una auténtica fiesta.

La energía, la actitud y la seguridad con la que defendieron el tema hicieron que el público terminara completamente entregado. Sobre el escenario se notaba que disfrutan cada segundo tocando juntos, algo que terminó contagiándose a coaches, asesores y espectadores.

“Ha sido una pasada”, coincidieron los coaches tras la actuación, impresionados por la presencia escénica y la naturalidad con la que la banda afrontó uno de los momentos más importantes de la competición.

Edurne tampoco pudo ocultar su orgullo al ver el resultado de la actuación: “Parece que lleváis haciéndolo toda la vida”, les dijo tras una actuación que confirmó por qué Skabum se ha convertido en una de las propuestas más originales de esta edición de La Voz Kids.

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