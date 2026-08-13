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Eclipse solar

De la Torre Eiffel al Big Ben: miles de personas se rinden al eclipse solar en Europa

El 12 de agosto de 2026 se convierte en una fecha a enmarcar en el calendario ya que, por unos instantes en varios países de Europa, todo el mundo miró al cielo.

Eclipse en Londres

Así ha disfrutado Europa del eclipse solar | Antena 3 Noticias

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Ainhoa Chocero
Publicado:

En la tarde del miércoles 12 de agosto se producía el esperado eclipse solar del que tanto se ha estado hablando los últimos días. Donde mejor se ha visto ha sido en España, pero no es el único lugar en el que se ha podido disfrutar de él: otros países de Europa también lo han contemplado.

Uno de esos países ha sido Francia. La Torre Eiffel de París estaba completamente abarrotada. Tanto en sus alrededores como desde lo más alto de la emblemática torre, se han congregado cientos de personas a la espera del gran momento. Eso sí, allí el eclipse ha sido parcial y no total, por lo que no ha llegado a caer la noche como tal, cosa que sí ha ocurrido en algunos puntos de España.

La misma situación se ha producido en Reino Unido. Pese a que el eclipse tampoco era total, aún así miles de personas se han reunido frente a lugares como el Big Ben para ver cómo la luna se posaba sobre el sol. Algunos testigos han descrito que se trata de una experiencia que no olvidarán en la vida y que también han disfrutado muchísimo en familia o con amigos.

El coliseo de Roma tampoco se ha librado de este fenómeno. Algunos ciudadanos han acudido a varias azoteas con vistas al anfiteatro para conseguir la mejor vista del eclipse mientras disfrutaban de un aperitivo.

Donde sí se ha apagado por completo el cielo y ha reinado la oscuridad ha sido en Islandia. Allí, han vivido un eclipse total pese al clima, ya que estaba bastante nublado. El país no vivía algo así desde hacía más de 600 años, y nadie ha querido perderse la ocasión.

También han estado pendientes del cielo en otros lugares como Bélgica, Alemania, Croacia o Polonia. Sus plazas más visitadas estaban más concurridas de lo habitual y llenas de gafas homologadas para disfrutar del fenómeno astronómico del año.

Pese a que esta se trate de una situación única e irrepetible que llevábamos sin vivir en España 114 años, sí que habrá otros fenómenos parecidos en los próximos dos años. Se trata de una trilogía de eclipses, y el primero ha sido el que vivimos ayer. En agosto de 2027 habrá otro eclipse total y en enero de 2028 otro anular.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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